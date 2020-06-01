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Mamak Belediyesi’nden “koronabank”

Mamak Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  atölyesinde 'korona bank' olarak adlandırılan sosyal mesafeli oturma bankları üretti. 
Mamak Belediyesi’nden “koronabank”

Sadece iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen ve orta bölümünde kalp figürlü saksılar yerleştirilen banklar, ilk olarak Boğaziçi Mahallesi’ndeki Şelale Park’a yerleştirildi.  

İlk test eden yaşlılar oldu

Koronabankı ilk test eden sokağa çıkma serbestliği tanınan yaşlılar oldu. Yeni oturma bankları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Gündelik hayatı değiştiren koronavirüs salgınının şehirleri de dönüştürdüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bankları ‘sosyal mesafe’ kuralına uygun olarak yapılan yenileriyle değiştirmeye başladıklarını söyledi. Çalışmayı ilçe genelindeki parklarda sürdüreceklerini belirten Başkan Köse , “Sokağa çıkma yasağına yönelik kısıtlamaların azalmasıyla yaşlılar ve gençlerimize yönelik çalışma başlattık. Bu kapsamda özellikle yaşlılarımız oturma ihtiyacı duyacağı için banklarımızı düzenledik. Sosyal mesafeye uygun bank üretimini kendi atölyelerimizde yaptık.

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Normalleşme süreci içerisinde vatandaşlarımız için 1 metre yaklaşma mesafesine uygun bankları yerleştirdik. Normalleşme süreci adım adım uygulanırken, süreç henüz tamamlanmadığı için tedbiri elden bırakamamak lazım. Vatandaşlarımızdan da sokağa çıktıklarında maskelerini ve eldivenlerini takmayı ihmal etmemelerini, kişisel hijyenlerine ve izolasyon tedbirlerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Normalleşme sürecinin sekteye uğramaması için sosyal mesafe kurallarına aynı hassasiyetle uymaya özen göstermeliyiz” dedi.

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