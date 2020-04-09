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Mamak Belediyesinden sağlık çalışanlarına çorba jesti

Mamak Belediyesi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nda görev yapan sağlık çalışanlarına çorba ikram ediyor.
Mamak Belediyesinden sağlık çalışanlarına çorba jesti

Salgın sebebiyle ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılar için harekete geçtiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bir nebze de olsa ev hasretini dindirebilmek için sıcak çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

Her gün insanı yaşatmak için çalışıyorlar

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda görev yapan sağlıkçıların yoğun bir mesai harcadıklarını kaydeden Başkan Köse, “ Burada Covid19 vakalarının temas tespiti yapılıyor. Yapılan tespitler sonucu vakalar aranıyor. Sonra da bu vakaların temasları bulunuyor.

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Bunlar, sisteme işleniyor. Bu kayıtlar ilçelere gidiyor. İlçelerde de filyasyon çalışması yapılıyor. Sağlıkçılarımız  hayat kurtarmak için hayatlarını tereddütsüz ortaya koyuyorlar. Sadece salgın vesilesiyle değil, her gün insanı yaşatmak için çalışıyorlar. Fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, onlara imkanlarımız içinde her türlü desteği veriyoruz” dedi.

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