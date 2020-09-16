Mamak Belediyesi’nden Şehir Politikaları Bölge Çalıştayı

Mamak Belediyesi tarafından “Şehir Politikaları Analizi” çalışması düzenlendi.

Mamak Belediyesi tarafından Mamak adına uzun vadeli planları oluşturmadan önce kurumlar arası ilişkileri ve sınırları belirlemek, kurumların ortak noktaları, birbirleriyle kesişen, birbirlerini destekleyen, birbirleriyle çatışan unsurları analiz etmek amacıyla “Şehir Politikaları Analizi” çalışması düzenlendi. Şehir Politikaları Analizi çalışması kapsamında beş ayrı bölgede planlanan Bölge İstişare Toplantılarının ilki STK’lar, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mamak’ın geleceği adına önemli bir adım attıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekonomiden istihdama altyapıdan iletişime kadar birçok konuda Mamak’ın sorunlarını ele alıyoruz. Mamak’ımızın meselelerini, çözüm önerilerini ve gelecek stratejilerini belirlemeye çalışıyoruz. Mamak için çok faydalı bir çalışma oldu. Güzel Mamak’ımızın geleceği adına önemli bir başlangıç yapıyoruz. İlçemizi birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Mamak hepimizin. Benim de bu şehre ait bir fikrim var diyen herkesin fikrini önemsiyoruz. Sunulan fikirleri mutlaka değerlendirerek Güzel Mamak’ı geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bu nedenle de yürütmekte olduğumuz bu çalışmayla ilçemiz için bir şehir politikası belirlenecek” dedi.

2023 vizyonu ve gelecek stratejileri belirlenecek

Gün boyu süren toplantılarda, kamu kurumu, sivil toplum örgütü yetkilisi ve muhtarların görüş ve önerileri alınarak 64 mahallede daha önce tespit edilen sorunlardan hareketle çözüm önerileri geliştirildi. Söz konusu sorun ve çözüm önerileri; altyapı, şehir ekonomisi ve istihdam, çevre ve şehircilik, sosyal ve kültürel gelişim, şehir yönetimi ve vatandaşla iletişim olmak üzere 5 ayrı tema olarak ele alındı. Bölgenin kalkınma ve gelişmesine yönelik katkıda bulunacak olan çözüm önerileri katılımcılar tarafından puanlanarak öncelik sırası belirlendi. 3 gün sürecek Bölge İstişare Toplantıları neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Kent Şurasında ele alınarak süreç tamamlanmış olacak.