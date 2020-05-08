  • BIST 98.399
  • Altın 391,885
  • Dolar 7,1223
  • Euro 7,7005
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Mamak Belediyesi’nden sokak pazarı uygulaması

Mamak Belediyesi koronavirüs  tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak adına sokak pazarları uygulaması başlattı. 
Mamak Belediyesi’nden sokak pazarı uygulaması

12 mahallede belirlenen sokaklarda haftada bir gün kurulacak pazarlar ile hem semt pazarlarındaki yoğunluk önlenecek hem de vatandaşların dışarıda dolaşmadan kapısının önünden alışveriş yapması sağlanacak. Bu kapsamda Çarşamba günü Akdere mahallesi’nde kurulan sokak pazarını denetleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hem vatandaşlara hem de esnafa sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske takmaları konusunda da uyarı yaptı.

Eli ayağı olacağız

Salgından dolayı vatandaşların eli, kolu, ayağı olacaklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. 12 mahallemizde sokak pazarları kırarak hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin yanındayız diyoruz. Sokak pazarları ile hem salgının yayılmasını önleyecek hem de pazarlardaki yığılmanın önüne geçeceğiz.

foto-(4)-014.jpeg

Esnaflarımız tezgâhlarını açmadan önce alanımızda titizlikle tedbirlerimizi aldık. Sokak pazarlarımızda hiçbir karışıklık, yığılma yok. Her iki esnaf arasında en az üçer metre mesafeyi korumaya çalıştık. Virüs tehlikesi geçtikten sonra, daha önce olduğu gibi, gerek ilçemizde bulunan ve gerekse ilçe dışından gelen bütün pazarcı esnafımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi. Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak pazarlarında vatandaşları 3 metre kuralı konusunda uyarırken, pazar esnafına da eldiven ve maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazlarda bulunuyor.

Sokak pazarlarının adresleri şöyle;

Pazartesi günü Şahapgüler- Kıbrısköy- Diriliş mahallesi
Salı günü Ekin-Cengizhan-Tuzluçayır mahallesi
Çarşamba günü Akdere-Balkiraz mahallesi
Perşembe günü Tepecik mahallesi
Cuma günü Mutlu- Misket-Balkiraz mahallesi


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yardıma devam ediyoruz07 Mayıs 2020 Perşembe 12:41
  • Pursaklar’ın koronavirüsle mücadeledeki isimsiz kahramanları07 Mayıs 2020 Perşembe 05:16
  • Mamak ekmeğini paylaşıyor07 Mayıs 2020 Perşembe 04:14
  • Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak07 Mayıs 2020 Perşembe 03:12
  • Etimesgut’ta sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor07 Mayıs 2020 Perşembe 02:08
  • Büyükşehir’den berber ve kuaförlere hijyen desteği07 Mayıs 2020 Perşembe 01:07
  • Pursaklar lalelerin göz alıcı güzelliği ile taçlanıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:44
  • Mamak’ta sahur bir başka güzel06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:00
  • Kızılcahamam Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini temizledi06 Mayıs 2020 Çarşamba 04:39
  • Keçiören’de “Kitap Çağır” 7’den 70’e yüzleri güldürüyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 03:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti