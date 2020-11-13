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Mamak Belediyesi’nden Tarım Atağı

Nitelikli tarım ve üreticiyi destekleyen projeleri ile bilinen Mamak Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle bir kez daha önem kazanan tarım sektörüne desteğini arttırmak ve canlılık kazandırmak için gerçekleştirdiği hamlelerle tarımda da marka oldu. 
Mamak Belediyesi’nden Tarım Atağı

Geçtiğimiz hafta Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile “Tarım ve Kırsal Kalkınmada İşbirliği Protokolü”ne imza atan belediye, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Mamak'ta tarım, hayvancılık, gıda, kırsal kalkınma, seracılık faaliyetleri, meyve ve sebze yetiştiriciliği gibi pek çok konuda işbirliği içeren protokol çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlık Müşaviri Ali Recep Nazlı, Ankara İl Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, TKDK İl Koordinatörü Emre Yeniay ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, Kutludüğün mahallesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi. Mamak Kadın Kooperatifi, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve çiftçilerin de katıldığı toplantının ardından heyet önce Kutludüğün mahallesindeki Mamak kadın Kooperatifi’nde ardından Mamak Belediyesi’nin Ekolojik Köy projesinin uygulandığı Gökçeyurt mahallesinde incelemelerde bulundu.

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Yerli üretimin doğal bereketi Mamak’ta
Mamak’ın artık tarım ve üretim ile de anılmaya başlandığının altını çizen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, Covid-19 pandemisinin gıda üretiminin ve tedarikinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattığına dikkat çekerek, “ Mamak Belediyesi olarak günümüze destek, geleceğe yatırım olacak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Sağlıklı gıda üretimi alanında istendiği takdirde büyük verim alabileceğimizi tarım projelerimizle gördük. Yerli üretimin doğal bereketini vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz. Toprağı seven herkesi toprağa sarılmaya ve üretmeye davet ediyoruz” dedi. Heyet, lavanta bahçelerinden, meyve sebze bahçelerine, Kadın Kooperatifi’nin ürettiği salça, lavanta ürünleri, yoğurt, Kutludüğün ekmeği, sabun, kolonya, lavanta buketleri, marmelat, turşu gibi organik ürünleri tek tek inceledi.

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