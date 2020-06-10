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Mamak Belediyesi’nden tarım seferberliği

Mamak Belediyesi, Gökçeyurt mahallesinde uyguladığı Ekolojik Köy Projesi kapsamında gerçekleştirdiği meyve sebze ekiminin yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi’nde de tarım alanı oluşturdu. 
Mamak Belediyesi’nden tarım seferberliği

3.5 dönümlük alan üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında kavun karpuzdan patlıcana, biberden domatese birçok sebze toprakla buluştu.

Dört mevsim üretim

Verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla farklı bir sosyal yaşantıya sahip olan Mamak’ın yerli ve milli üretimde örnek ve öncü bir ilçe olması adına tarımsal projelere ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekte olup, dikilen fidanlarla birlikte alanımız çok güzel bir görüntüye kavuştu.

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Bugün yaşadığımız pandemik salgın bir kez daha tarım ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu bize gösterdi. İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın daha fazla sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz dikkat çekici ve farkındalık yaratan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tarım projelerimiz toprak kokusu özleyenlerin adresi olacak” dedi.  Üreğil Millet Bahçesinde oluşturulan tarım alanına 684 adet kavun ve karpuz fidesi, 450 adet salatalık fidesi, 1690 adet biber fidesi, 1010 adet domates fidesi, 960 adet patlıcan fidesi, fasulye, mısır ekilirken, 4794 adet de fide dikimi gerçekleştirildi.

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