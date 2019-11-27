  • BIST 105.844
  • Altın 270,649
  • Dolar 5,7759
  • Euro 6,3543
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Mamak Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce kursu

Mamak Belediyesi yaptığı fiziki hizmetlerin yanı sıra açtığı kurslarla da eğitim alanında hizmet vermeye devam ediyor.
Mamak Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce kursu

Eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan belediye, gençler için Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde açılan İngilizce Kursu ile ücretsiz yabancı dil öğrenme imkanı sağlıyor. Gerek spor kursları gerekse açılan kurslarla çocuklar ve gençlerin sosyal, psikolojik gelişimlerinin yanı sıra eğitim hayatlarına da katkı sağladıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençler geleceğimizdir. Çocuklar ve gençlerimizi çağın hastalığı olarak tanımlanan teknoloji bağımlılığından kurtaracak, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunacak ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlayacak, beceri kazandıracak programları hayata geçiriyoruz. Amacımız gençlerimizi geleceğe daha iyi şartlarda hazırlayacağız inşallah” dedi.

Mamaklı çocukların dili gelişiyor

Haftada üç gün gerçekleşecek İngilizce Kursu; Salı günleri 2. ve 3. Sınıflara, Perşembe günleri 4 ve 5.sınıflara ve Cuma günleri de 6. Ve 7. Sınıfı öğrencilerine hizmet verecek. Uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda öğrencilere Temel İngilizce eğitimlerinin yanı sıra, İngilizcede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak'ta Fidel Castro sergisi27 Kasım 2019 Çarşamba 00:38
  • Gölbaşı'nda 14 farklı alanda açılacak kurs kayıtları başladı27 Kasım 2019 Çarşamba 00:32
  • Etimesgut Belediyesi ücretsiz sağlık taramalarına başladı27 Kasım 2019 Çarşamba 00:28
  • Büyükşehir Belediyesi'nden “Başkent’in Güneşleri Projesi” ile öğrencilere burs27 Kasım 2019 Çarşamba 00:27
  • 26 Kasım HADİ 20.30 ipucu: Levent Yüksel'in şarkısında "Bak, yüreğime bak / Ateşimi gör, içimi hisset / Hadi hazırım yeter ki" dizelerinin devamı nasıldır?26 Kasım 2019 Salı 16:47
  • Keçiören anne köpek ve yavruları koruma altına alındılar26 Kasım 2019 Salı 00:59
  • Kahramankazan'da akmayan çeşme yeniden akmaya başladı26 Kasım 2019 Salı 00:57
  • Ankara'da göz kamaştıran sonbahar26 Kasım 2019 Salı 00:55
  • Başkentli gençler sağlıklı yaşam için yürüdüler26 Kasım 2019 Salı 00:53
  • Altındağ okullarında 'Çöpe atma basket at' etkinliği başladı26 Kasım 2019 Salı 00:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti