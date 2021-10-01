Mamak Belediyesi'nden ücretsiz yemek

Paylaşmak kültürümüzde var
İhtiyaç sahibi ve karantinadaki vatandaşlara yönelik başlatılan hizmet çerçevesinde ekiplerin yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir ay boyunca 30 bin vatandaşa ve 10 bin hanenin sofrasına sıcak yemek ulaştırdık. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçası. Bu bilinçle sosyal belediyecilik hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız” dedi.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar Mamak Belediyesi web sayfası www.mamak.bel.tr üzerinden Yemek Talep Formu’nu, Covid-19 hastaları ise Gıda Yardım Talep Formu’nu doldurarak başvuru yapabiliyorlar.
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