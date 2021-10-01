Mamak Belediyesi'nden ücretsiz yemek

Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve Covid-19 sebebiyle karantina sürecinde olan vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek servisi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi, bir günde 939 kişi ve 328 haneye sıcak yemek servisi yapıyor.