Mamak Belediyesi’nden yangınzedelere mobilize yardım

Mamak Belediyesi, Manavgat ‘a yardım için tüm belediye ekiplerini seferber etti.

Ateşi birlikte söndürelim

Yangında evleri zarar gören vatandaşlara bir nebze destek olmak, vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için Manavgat’a giden Mobil Mutfak Aracı çorba ikramına devam ediyor. Öğlen ve akşam saatlerinde ise vatandaşlara yemek dağıtımı yapılıyor. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İçimiz yandı, yüreğimiz yandı, ormanlarımız yandı, evlerimiz yandı.

Ülke olarak çok dertliyiz ve kederliyiz. Ama devlet ve millet iş birliğiyle inşallah birçok konuyu aştığımız gibi bunu da aşacağımıza inanıyorum. Yemek konusunda yangınzedelerin hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çıkan yangınlar ciğerimizi yaktı. Hep birlikte yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız"dedi.

Dayanışma Örneği

Gündoğmuş Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi’nde misafir edilen yangınzedelere, Mamak Belediyesi’nin lise bahçesine konuşlandırdığı mobil ikram aracı ile sıcak aş desteğinde bulunuluyor. Dev kazanlarda ve hijyenik koşullarda pişirilen sıcak çorba ve yemeklerde insan sağlığı ön planda tutularak, yangında evleri yanan vatandaşlara ikram ediliyor. Mamak Belediyesi, mobil mutfak aracının yanı sıra iki su tankerini de bölgeye gönderdi.