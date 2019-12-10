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Mamak Belediyesi'nin başlattığı mahalle temizlikleri devam ediyor

Mamak Belediyesi’nin başlattığı köşe bucak temizlik ve bakım çalışması kapsamında Diriliş ve Altınevler Mahalleleri baştan sona temizlenerek bakım çalışmaları yapıldı. 
Mamak Belediyesi'nin başlattığı mahalle temizlikleri devam ediyor

250 kişilikten oluşan hizmet ordusu, yol tabelalarından otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinden ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Mamak’ın sokaklarına ve çevresine sahip çıkıyoruz

İlçe genelinde sürdürülen hummalı bakım çalışmaları ile Mamak’ın sokaklarına ve çevresine sahip çıktıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her hafta sonu bir mahallemizde uygulanan köşe bucak temizlik ve bakım çalışmamız kapsamında ekiplerimiz mahallelerimizi köşe bucak temizliyor, pazaryerlerini yıkıyor, yeşil alanlarda bakım ve ilaçlama işlemi uyguluyor.

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Yollarımız onarılıyor ardından asfaltlanıyor. Vatandaşlarımızın da bu çalışmalara hassasiyetle yaklaşarak daha duyarlı olmalarını, Mamakımızın güzelliğini korumalarını istiyoruz” dedi.

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