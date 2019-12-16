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Mamak Belediyesi'nin hizmet filosuna 52 yeni araç

Mamak Belediyesi, artan nüfus ve değişen ilçenin ihtiyaçları için öz kaynaklarıyla hizmet filosuna 52 yeni araç kazandırdı.
Mamak Belediyesi'nin hizmet filosuna 52 yeni araç

Mamaklılara daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla alınan 9 adet çöp kamyonu, 3 adet yol süpürge aracı, 3 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet su tankeri, 1 adet midibüs, 3 adet damperli kamyonet, 1 adet kasalı kamyon, 1 adet damperli kamyon ve 30 adet kamyonet filoya eklendi. Toplamda 246 taşıt, 44 iş makinesiyle Mamak’ta hizmet eden araç sayısı 290’a yükseldi. 

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Kendi işimizi kendi araçlarımızla yapıyoruz

Filoya dahil olan araçları yakından inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Uzak yakın, ayırt etmeden kentimizin her yerine, vatandaşlarımızın tümüne ulaşmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Projelerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yeni projelerin kazandırılması için büyük bir gayret sarf ediyoruz.  Hizmet ağımıza da bugün yeni araçlar ekleyerek kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapmaya devam edeceğiz. Bu araçlar güzel Mamaklıların, bu kazanç Mamak'ın. Hayırlı olsun” dedi. İncelemelerin ardından hizmet araçlarından birinin direksiyonuna geçen Köse,  araç envanterine yeni eklenen iş makineleri ve hizmet araçları ile Mamak genelinde konvoy yaparak, araçları vatandaşlara tanıttı.

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