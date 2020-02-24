  • BIST 114.652
  • Altın 331,423
  • Dolar 6,1416
  • Euro 6,6480
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Mamak Belediyesi'nin mahalle temizliklerinde bu haftaki adres Şirintepe

Her hafta bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Şirintepe Mahallesi’ni bir uçtan bir uca temizledi. 
Mamak Belediyesi'nin mahalle temizliklerinde bu haftaki adres Şirintepe

Daha güzel ve daha temiz bir Mamak için 250 kişiden oluşan temizlik timi, mahallede, temizlikten ağaç budamaya, ilaçlamadan yol bakım ve onarıma kadar hummalı bir çalışma yürüttü. 

Köşe bucak temizleniyor

İlçe genelinde sürdürülen hummalı temizlik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve ferah bir ilçede yaşayabilmeleri için temizlik çalışmalarımızda hiç bir şekilde taviz vermeyeceğiz. Daha temiz bir Mamak için vatandaşlarımızın da gerekli özeni göstererek bizlere destek olmalarını istiyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cibuti’den Siteler’e ziyaret22 Şubat 2020 Cumartesi 06:51
  • Engelsiz gezi22 Şubat 2020 Cumartesi 05:50
  • Harçlıklarıyla mama aldılar22 Şubat 2020 Cumartesi 03:48
  • Esnafla buluştu22 Şubat 2020 Cumartesi 03:43
  • Çiçeğini kendi üretiyor22 Şubat 2020 Cumartesi 02:47
  • Türk toplantısı22 Şubat 2020 Cumartesi 01:46
  • Fuara yoğun ilgi21 Şubat 2020 Cuma 16:49
  • Göçmen çocuklar diş sağlığı eğitiminde21 Şubat 2020 Cuma 05:15
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz hastanelere ziyarete gitti21 Şubat 2020 Cuma 04:10
  • Gölbaşı Belediyesi'nin Örencik İmar planı onaylandı21 Şubat 2020 Cuma 03:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti