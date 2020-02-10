  • BIST 118.342
  • Altın 304,195
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -7 °C
»

Mamak Belediyesi'nin mahalle temizliklerinde bu haftaki adresi Şahap Gürler oldu

Her hafta bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bu hafta Şahap Gürler Mahallesi’ni temizlemekle kalmadı, mahalleyi metruk yapılardan da temizledi.
Mamak Belediyesi'nin mahalle temizliklerinde bu haftaki adresi Şahap Gürler oldu


Sabahın ilk ışıklarıyla 250 kişilik ekiple birlikte çalışmalara katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, işçilere kolaylık dileyerek, virane yapıların yıkımı ve Şahap Gürler Mahallesi’nde yol  açımı, genişletme ve bakım çalışmalarını da inceledi. Temiz tutmanın kuralının kirletmemek olduğuna işaret eden ve bu bağlamda da bir farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Köse, “ Bizleri motive eden mahalle sakinlerimizin çalışmalarımıza tam not vermesi.  Güzel Mamak’ta temizlik hizmetlerinin aksamadan sürmesi için oluşturduğumuz bu ekiple her hafta bir mahallemizde çalışma yürüteceğiz. Çalışmalarımızda yağmur çamur demeden, soğukta ter döken emekçi arkadaşlarımıza ve çalışmalarımız sırasında anlayış gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

foto-(4)-007.jpg

Vatandaşlarımızın fikirleri çok kıymetli

Başkan Köse temizlik faaliyetlerinin ardından Şahap Gürler Mahallesi’nde 1198 sokakta sürdürülen yol açımı ve yol genişletme çalışmalarına katıldı. Ardından 1209 ve 1250 sokaklarda gerçekleştirilen metruk binaların yıkımını da denetledi. Alt yapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye her alanda planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Köse, “Vatandaşlarımızın talep ve önerilerine değer veriyoruz. Hemşehrilerimizin ilçemizin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, bizlere önerilerini sunmalarını çok kıymetli buluyoruz. Bu sayede yol haritamızı da belirlerken, ilçemizi ortak akılla, Güzel Mamaklılarla birlikte yönetmenin de ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AHİD Kadın kolları yöneticileri ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti10 Şubat 2020 Pazartesi 00:26
  • Samsunspor'u konuk eden Mamak Basketbol Takımı, sahadan 76-68 galip ayrıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 00:24
  • Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu’nda Sıfır Atık Sokağı açıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 00:20
  • Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası Keçiören’de düzenlendi10 Şubat 2020 Pazartesi 00:18
  • Gölbaşı Belediyespor’un kullandığı soyunma odası yenilendi10 Şubat 2020 Pazartesi 00:17
  • ANFA Atlı Spor Kulübü artık dört mevsim hizmet verecek10 Şubat 2020 Pazartesi 00:15
  • Gölbaşı Belediyesi personeline sigara bırakma semineri10 Şubat 2020 Pazartesi 00:03
  • Yenimahalle'de Optik İllüzyon Sergisi açıldı08 Şubat 2020 Cumartesi 00:38
  • Yenimahalle'de bulunan kütüphaneye yoğun ilgi08 Şubat 2020 Cumartesi 00:37
  • Keçiören Kariyer Ofisi vesilesiyle işe girecek 112 genç başkana teşekkür ziyaretinde bulundu08 Şubat 2020 Cumartesi 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti