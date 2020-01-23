Mamak Belediyesi’nin ressamı duvarları renklendiriyor

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, okul duvarlarına milli ve manevi değerlerimizi anlatan resimler çizerek, öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, okul duvarlarına, trafolara, muhtarlık binalarına, parklara ve merdivenlere milli ve manevi değerlerimizi yansıtan resimler çiziyor. Mamak’ı renklendiren ressam Diler, yaptığı resimlerle hem vatandaşı bilgilendiriyor, hem de ilçeyi güzelleştiriyor.

İSİMLERİNİ ALDIKLARI KİŞİLERİ RENKLENDİRİYOR

Diler yaptığı çalışmalardan dolayı takdir edildiğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor, “Son zamanlarda ilçemizde bulunan okulların isimlerini aldıkları kişileri okul duvarlarına resmediyorum. Böylece hem öğrenciler okulun isminin nereden geldiğini, hem de o şahsı tanıma fırsatı buluyor. Birçok öğrenci yaptığım çalışmalardan dolayı resme ilgi duymaya başladı. Hem duvarları renklendiriyorum, hem de ilçeyi.”

KÖSE’YE TEŞEKKÜR

İlçeyi renklendirmesinde kendisine destek veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ve yardımcısı Tuncay Kurt’a teşekkür eden Diler, “Öğrenciler dünyada iz bırakmış milli ve manevi değerlerimizi öğreniyorlar. Böyle bir fırsatı bana sunduğu için Belediye Başkanımız Murat Köse’ye ve yardımcısı Tuncay Kurt’a teşekkür ediyorum. Onların desteği ve halkımızın talebi ile Mamak’ı daha güzel hale getirmeye gayret gösteriyorum” dedi.

İBN-İ SİNA, PİRİ REİS, ATATÜRK

Tarihe damga vurmuş Türk liderlerin portrelerini resmeden Diler, Selçuklu Sultanı Alparslan, Osmanlı padişahları, İbni Sina, Mevlana gibi ilim adamlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerini duvarlara nakşediyor. Diler, bu tür renklendirme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirterek. Çalışmalarının herkes tarafından beğenilmesinin kendisini motive ettiğini söylüyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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