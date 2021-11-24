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Mamak Bilim ve Sanatın Merkezi Oluyor

Genç dostu Mamak Belediyesi, gençlere yönelik projelerine her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.
Mamak Bilim ve Sanatın Merkezi Oluyor

Yatırımcı, çevreci ve insan odaklı belediyecilik anlayışla ilçe genelinde büyük yatırımlara imza atan Mamak Belediyesi, Şahap Gürler Bilim ve Sanat Merkezi içinde proje çalışmalarını tamamladı. Mamak’ın sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak olan merkez, 4 kattan oluşacak. Toplam 1393 metre karelik alana inşa edilecek olan bu özel yapının içinde; Grup ve bireysel çalışma odaları, bilgisayar araştırma odası ve dersliği, kütüphane, etüt merkezi, resim atölyesi, müzik odası, masa tenisi, bilardo, satranç oyun alanları, kafe ve proje alanında restore edilmiş park yer alacak. Modern mimarinin örneklerinden birini sergileyecek olan Şahap Gürler Bilim ve Sanat Merkezi, gençlerin yeni adresi olacak. 

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Mamak’a yeni sembol

Mamak’ta gençlerin sembolü haline gelecek yeni adresler inşa etmeye devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanesiyle, spor tesisleriyle, diğer faaliyet alanlarıyla tam donanımlı bir tesisi hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak, onları her alanda desteklemeye, önlerini açmaya el birliğiyle devam edeceğiz. Projesi onaylanan bilim ve sanat merkezimizin ihalesine de en kısa sürede çıkacağız” dedi.

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