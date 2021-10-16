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Mamak Boğaziçi’nde icradan satılık ofis

Ankara Mamak’ın Boğaziçi Mahallesi’nde 70 metre kare ofis icra yoluyla satılıyor. Mamak Boğaziçi’nde icradan satılık ofis zemin katta ve büro niteliğinde. Ofisin muhammen bedeli 140 bin TL.
Mamak Boğaziçi’nde icradan satılık ofis

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Mamak’ın Boğaziçi Mahallesi’nde 70 metre kare ofis borç nedeniyle icra yoluyla satılıyor. 

Mamak Boğaziçi’nde icradan satılık ofis zemin katta ve büro niteliğinde. 

Açık artırma yöntemiyle satılacak olan ofisin muhammen bedeli 140 bin TL. 

1. Satış Günü : 14/12/2021 

2. Satış Günü : 10/01/2022 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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