Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Mamak’ın Boğaziçi Mahallesi’nde 70 metre kare ofis borç nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Mamak Boğaziçi’nde icradan satılık ofis zemin katta ve büro niteliğinde.
Açık artırma yöntemiyle satılacak olan ofisin muhammen bedeli 140 bin TL.
1. Satış Günü : 14/12/2021
2. Satış Günü : 10/01/2022
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