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Mamak Caddesi ışıl ışıl oldu

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçirdiği projeleri ile Mamak’a renk katmaya devam ediyor. Belediye tarafından yapılan görsel aydınlatma çalışmasıyla Mamak Caddesi ışıl ışıl oldu. 
Mamak Caddesi ışıl ışıl oldu

Mamak Belediyesi, kentsel tasarım çalışmaları kapsamında, Dikimevi kavşaktan, Samsun Yoluna kadar Mamak Caddesi boyunca dekoratif aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 km boyunca, 40 metre aralıklarla 184 adet ay-yıldız figürlü ledli aydınlatma ve ışıklandırma sistemleri ile ilçe bambaşka bir havaya büründü. Aydınlatmalar sayesinde Mamak Caddesi ışıl ışıl oldu. Proje kapsamında Mamak eski pazar yerinde bulunan kavşağa da 10 metre yükseklik, 10 metre çapı olan ay-yıldız figürü yerleştirilirken, yapılan bu çalışmayla adeta görsel şölen sunuluyor. Aydınlatma direkleri, ağaçlar, yaya yolları, refüjler, kavşaklar ve yeşil alanlarda uygulanan aydınlatma ve ışık sistemleri ile Mamak’ta akşam saatlerinden itibaren rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor.

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Estetik dokunuş

Mamak’ı modern bir kent haline getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede yaptıkları her çalışma ve hizmetin vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.  Köse, “Teknolojik yenilikleri yakından takip eden belediyemiz LED aydınlatma direkleri ile mikro ölçekte ilçe ekonomisine makro ölçekte ise ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin aydınlatmasına büyük önem veriyoruz. Yaptığımız tüm işlerimizde led aydınlatmalarımızla Mamak’ımızı ışıl ışıl yapmaya kararlıyız. Farklılıkları hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Mamak Belediyesi olarak cadde ve sokaklara prestijli yollar yapıyoruz. Geleneksel mimari ile modern çizgileri sentezleyen bir anlayışla ilçenin siluetini değiştirmeye ve caddelere prestij kazandırmaya çalışıyoruz“ dedi.

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