Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Mamak’ın Şehit Cengiz Topel Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Mamak Cengiz Topel’de icradan satılık daire 1. katta bulunuyor.
Satılık dairenin bulunduğu 21 yaşında ve asansörlü. Dairenin muhammen bedeli 330 bin TL.
Birinci Satış Günü: 15.12.2021 11:30
İkinci Satış Günü: 12.01.2022 11:30
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