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Mamak Cengiz Topel’de icradan satılık daire

Ankara ilçesi Mamak’ın Şehit Cengiz Topel Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Mamak Cengiz Topel’de icradan satılık daire 1. katta bulunuyor. Bina asansörlü. Dairenin muhammen bedeli 330 bin TL.
Mamak Cengiz Topel’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Mamak’ın Şehit Cengiz Topel Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Mamak Cengiz Topel’de icradan satılık daire 1. katta bulunuyor. 

Satılık dairenin bulunduğu 21 yaşında ve asansörlü. Dairenin muhammen bedeli 330 bin TL.

Birinci Satış Günü: 15.12.2021 11:30

İkinci Satış Günü: 12.01.2022 11:30

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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