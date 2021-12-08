Mamak Çözüm Merkezi Hattına 1 Yılda 76 bin çağrı geldi

Mamak Belediyesi, Mamak Çözüm Merkezi hattından geçtiğimiz yıl 76 bin 143 çağrı aldı.

Mamak Çözüm Merkezi’nden çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat 444 0 149 numaralı hattan ve www.mamak.bel.tr adresinden bilgi alınabiliyor.

Kaliteli ve nitelikli hizmet veriyoruz

Belediye olarak Mamaklılarla iletişim noktasında teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın her an ulaşabileceği ve hizmet alabileceği bir belediyecilik anlayışı ile gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda da belediye olarak teknolojiyi yakından takip ediyor ve güzel Mamak’a daha kaliteli ve nitelikli hizmet veriyoruz” dedi.