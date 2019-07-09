Mamak Derbent Mahallesi dertli

Mamak Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, kentsel dönüşümün sürdüğü bölgede özellikle ulaşım, aydınlatma, güvenlik, market ve ibadet yeri gibi birçok konuda eksikliğin olduğunu belirtti. Mahalleli çözüm bekliyor.

Mamak Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, kentsel dönüşümün sürdüğü bölgede acil çözülmesi gereken bazı problemlerle ilgili bilgi verdi. Gazetemize konuşan Muhtar Yalçınkaya, 2008 yılında kentsel dönüşüme giren ve dönüşümün devam ettiği mahallede özellikle ulaşım, çevre düzenlemesi, dış aydınlatma, güvenlik, ibadet yeri ve market gibi birçok eksikliklerinin olduğunu söyledi.

30 BİNDEN 3 BİNE DÜŞTÜ

30 bin nüfusa sahip olmasına rağmen kentsel dönüşümün ardından nüfusun yaklaşık 3 bine düştüğünü belirten Muhtar Yalçınkaya, mahalledeki eksiklikler ve en çok şikayet edilenler konularla ilgili özetle şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan veya yapılacak dairelerde hak sahibi olup da dairesini henüz alamayan ya da dairesine oturup da tapusunu üzerine alamayan yüzlerce insan var”

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

“Çevre düzenlemelerinde ciddi anlamda sıkıntılar var. Mahallede bloklar birbirinden uzak yerlere yapıldı. Yani bazı blokların arasında kilometrelerce mesafe var. Bloklar arasında epey bir boşluk olunca o boş yerlerde kötü niyetli kişiler dolaşmaya başladı bu da haliyle çevrenin kalitesini düşürdü. Ulaşımda çok ciddi sıkıntılar var.

349 numaralı EGO hattı saatte bir geliyor ve belli bir saatten sonra da yok. Mahallenin ana caddesinden transit geçen ve sabah kadar süren 350 numaralı EGO hattı ise yukarıda bulunan konuttakilerin işine yaramıyor. Banliyö ise uzun süredir akşam saat 8’den sonra yok. Mahallemizin yüzde 85’inde aydınlatma sorunu var. Başkent Elektrik ile görüştük ama mesafe kat edemedik. Mahallemizde küçük dahi olsa bir market yok. Sadece Zirve bloklarında var geri kalanı bir ekmek almak için kilometrelerce gidiyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bloklara büfe konulması konusunda söz verdi. Büfelerin yerlerinin belirleme çalışmalarına başlandı”

TAM DÖNÜŞEMEDİK

“Bina girişlerimiz çok ciddi sıkıntılı. Özellikle Palmiye A,B,C bloğun girişi ön tarafta D ve E’nin girişi ise yaklaşık 3 km dolanıp bloğa giriyorsunuz. Aynı yerde olmasına rağmen girişleri farklı verilmiş. İçerden yürüyerek dolanırsanız yaklaşık 200 merdiven çıkmanız lazım. Konutların kendisi güzel ondan şikâyetimiz yok. Mahallede camimiz yok. Türkiye’de kentsel dönüşüm projesinin yüzölçümü olarak en büyüğü Derbent Mahallesi’dir. Kentsel dönüşüme girdik ama tam dönüşemedik.”

BAŞKAN YAVAŞ’A 16 MADDELİK DİLEKÇE SUNDU

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşerek Derbent’in eksikliklerini ve taleplerini kendisine sunduğunu bildiren Muhtar Yalçınkaya, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlara dilekçelerimizi gönderiyoruz bu bölgenin eksikliklerinin giderilmesi için. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile geçenlerde görüşerek kendisine içerisinde sorunlarımızın ve isteklerimizin bulunduğu 16 maddelik bir dilekçeyi takdim ettim. Kendisi bu konularla ilgileneceğini söyledi. Belediyenin ilgili kurumlarından hızlı bir şekilde yanıt da geldi. Biz Derbent Mahallesi olarak bölgemizdeki eksikliklerin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com