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Mamak Devlet Hastaneleri Listesi.. Mamak’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Mamak Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Mamak’da kaç tane Devlet Hastanesi var? Mamak’daki hastaneler, Mamak’daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...
Mamak Devlet Hastaneleri Listesi.. Mamak’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Mamak Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Mamak’da kaç tane Devlet Hastanesi var? Mamak’daki hastaneler, Mamak’daki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Mamak Devlet Hastanesi, Mamak’daki Devlet Hastaneleri nerede? Mamak Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Mamak’ ya yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Mamak’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Mamak’daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

MAMAK DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Mamak'ta hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

MAMAK

1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ – BAŞHEKİMLİK

Balkiraz Mah. Tıp Fakültesi Cad. Mamak, Ankara

İletişim: 0 (312) 595 60 00

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2. ANKARA MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çağlayan Mahallesi 286/1 Sokak No:8 Kat:2-3 Mamak/ANKARA

İletişim: 0 312 370 25 11 - 0 312 369 60 92

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