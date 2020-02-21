Mamak Devlet Hastaneleri Listesi.. Mamak’daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Mamak’ ya yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Mamak’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Mamak’daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
MAMAK DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Mamak'ta hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
MAMAK
1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ – BAŞHEKİMLİK
Balkiraz Mah. Tıp Fakültesi Cad. Mamak, Ankara
İletişim: 0 (312) 595 60 00
2. ANKARA MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Çağlayan Mahallesi 286/1 Sokak No:8 Kat:2-3 Mamak/ANKARA
İletişim: 0 312 370 25 11 - 0 312 369 60 92
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