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Mamak Devlet Hastanesi’nde Aşı Mesaisi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte açılışına sayılı günler kalan ve açılış öncesi Covid-19 aşısı için aşı mesaisine başlayan Mamak Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.
Mamak Devlet Hastanesi’nde Aşı Mesaisi

Aşı için gelen vatandaşlarla ve hastane yetkilileriyle görüşen Köse, hastanenin tüm birimleriyle çok yakında hizmet vereceğinin altını çizerek, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Köse, “Mamak Devlet Hastanemiz Covid-19 aşısı yapmaya başladı. Hastanemiz tüm birimleriyle hizmet vermek için gün sayıyor. Henüz Covid-19 aşısı olmayan vatandaşlarımız hastanemizde Biontech aşısı için randevu ihtiyacı olmadan aşı yapılmaya devam ediliyor. Sinovac için randevu ile aşı yapılıyor. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Mamak Devlet Hastanemiz nitelikli hasta odaları, son teknolojiye sahip görüntüleme cihazları, ameliyathaneleri, özellikli birimleri ile ilçenin tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve hastanede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastane açıldığında göz kamaştıracak bir eser olacak, ilçemize ve bölgemize önemli sağlık hizmetleri sunacaktır” dedi.

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Akıllı sağlık merkezi

Sağlık alanında çağ atlayan yenilikleriyle ilklerin hastanesi olan yaklaşık 38 bin metrekarelik alanda hizmet vermesi planlanan hastanenin yılsonunda tamamlanması planlanıyor. Yapımı yüzde doksan seviyesine gelen ve Mamak’taki en modern ve görkemli yapı olarak da değerlendirilen hastane, 128 oda, 256 normal servis yatağı, 23 yoğun bakım yataklı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, açık ve kapalı otoparktan oluşuyor. Hastaneyi gezerek, yetkililerden bilgi alan Başkan Köse, hastanenin tamamlandığında tam donanımlı sistemi ile modern tıpın ve teknolojinin uygulanacağı akıllı bir sağlık merkezi olacağını kaydetti.
 

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