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Mamak Devlet Hastanesi’nin açılışı için geri sayım başladı

Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan Mamak Devlet Hastanesi’nin açılışı için geri sayım başladı.
Mamak Devlet Hastanesi’nin açılışı için geri sayım başladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak İlçe Sağlık Müdürü Alparslan Demir ile birlikte hastanede incelemelerde bulundu. İlçesine, şehrine çok modern bir hastane kazandırıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Hastanemizin kısa sürede hizmete hazır hale getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, İl Sağlık Müdürlüğümüze ayrıca emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyorum. Mamak başta olmak üzere Ankaralı hemşehrilerimiz beş yıldızlı sağlık hizmeti alacak. İlk günkü azim ve heyecanla çalışmalarımıza Mamak için devam ediyoruz. İlçemizin ileriye dönük gelişmesi için bizler yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah yeni projelerimizi de hayata geçirerek Mamak’ımızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu önemli eserin Güzel Mamak’a hayırlı ve uğurlu olmasını şimdiden diliyorum” dedi.

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Yakında ışıkları yanacak

Mamak’ın en büyük sağlık yatırımı olan 38 bin metrekarelik alandaki yapımı tamamlanan Mamak Devlet Hastanesi’nde şu sıralarda hummalı bir çalışma var. Haziran ayı sonunda hizmete girmesi için yoğun çaba sarf edilen hastanenin çevre düzeni hızla devam ediyor. İç bölmelerinde işlemlerin bittiği hastanede yürütülen çalışmaları Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de yakından takip ediyor. 128 oda, 256 normal servis yatağı, 23 yoğun bakım yatağı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, 6 röntgen odası, Gamma Knife, kemik dansitometre, mamografi, MR, 2 tomografi, 14 kişilik diyaliz merkezi, 335 araçlık açık ve 192 araçlık kapalı otopark bulunan hastane yalnızca ilçeye değil, bölgeye de hizmet verecek.

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