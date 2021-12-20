Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Şahinkaya ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya, hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürüyor. Askıda ekmek projesi başlatan Şahinkaya, ihtiyaç sahibi çocuklara da giysi, ayakkabı ve ders kitabı alıyor.

Mamak Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya yaptığı sosyal projelerle ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Şahinkaya muhtarlık olarak, mahallelilerin desteği ile topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi ailelere; ekmek, çocuklarına; mont, ayakkabı, ders kitabı, alıyor. Konu hakkında gazetemize bilgi veren Şahinkaya, “Az olanı vermekten utanma; çünkü vermemek ondan daha azdır. İmkânınız yettiği miktarda destek olun” diyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLUYOR

Şahinkaya, muhtarlığın hemen yanı başında bulunan halk ekmek büfesinde askıda ekmek projesi başlatarak, ihtiyaç sahibi ailelerin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 8 aydır 14 aileye ulaşan Şahinkaya, mahalledeki yardımseverlerle ortak hareket ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere ekmek ulaştırmak isteyen yardımsever vatandaşlar, halk ekmek büfesine giderek, askıda ekmek için oluşturulan kumbaraya bağış yapabiliyor. Günde 50’nin üzerinde ekmek dağıtılan büfede, projenin sürdürülebilmesi için haftalık 500 liraya yakın bağış gerekiyor.

“İMKÂNINIZ YETTİĞİ MİKTARDA DESTEK OLUN”

Şahinkaya, “El birliği ile biriktirdiğimiz paralarımız birçok ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyor. Bu gönül birliğinin sürdürülebilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerinin güldürülebilmesi için tüm yardımsever vatandaşlarımıza destek çağrısında bulunuyorum. Az olanı vermekten utanma; çünkü vermemek ondan daha azdır. İmkânınız yettiği miktarda destek olun” diyor.

ÇOCUKLARA; GİYSİ, AYAKKABI, DERS KİTABI

Şahinkaya, askıda ekmek projesi dışında mahallede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da; mont, ayakkabı, giysi ve ders kitabı desteği de sağlıyor. El birliği ile topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi çocukları giydiriyor. Şahinkaya konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor, “Okullarımızda öğretmenlerle, mahallede komşularımızla iletişime geçip ihtiyaç sahibi çocuklarımızı belirliyoruz. El birliği ile bu çocuklarımızın eksikliklerini gideriyoruz. Yardım yapan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun.”

HAFTASONU ÖĞRENCİLERE HİZMET EDİYOR

Hafta sonları muhtarlığı ders çalışmak isteyen çocuklara açtıklarını da sözlerine ekleyen Şahinkaya, “Haftasonu çocuklarımız rahat ders çalışsın diye muhtarlığımızı açık tutuyoruz. Çocuklarımız burada ders çalışabiliyor, internete girebiliyor ve yazıcıdan çıktı alabiliyor. Muhtarlığımızı tüm mahallenin ortak evi olarak görüyoruz” diye konuştu.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA