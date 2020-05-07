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Mamak ekmeğini paylaşıyor

Ramazan ayı ve koronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşlara destek olmak için sosyal yardımlarını yoğunlaştıran Mamak Belediyesi, Covid-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. 
Mamak ekmeğini paylaşıyor

Bu kapsamda ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli olacak yeni bir çalışma gerçekleştiren belediye, “İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak” sloganıyla, Mamak’ta bulunan 10 noktaya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı Gönül Çarşısı kurdu. Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan ve uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri bir ikramla evlerine ekmek ve gıda malzemesi götürmeleri amaçlanan Gönül Çarşısı, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturuyor. Hayırseverler raflara aldıkları ürünleri yerleştirerek destek olurken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da raflara bırakılan gıdalardan ihtiyaçları kadarını alabilecek.

Bu çarşıda iyilik var

Gönül Çarşısı projesi ile ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra yardımlaşmayı, paylaşmayı ve iyiliği öğretmeyi amaçladıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Hayırseverlerin, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden onlara yardım etmelerine aracılık ediyoruz. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi kültürüne sahip bir millet olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacak inşallah. Bu iyilik projesinin tüm Mamak’ı kuşatmasını hedefliyoruz.  Hemşehrilerimiz getirdikleri her ürünün muhakkak ihtiyaç sahibinin evine gideceğini bilsinler. Zor günler dayanışma ile aşılır” dedi. 

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Gönül Çarşılarının yerleri ise şöyle;

Tıp Fakültesi Caddesi
Şafaktepe mahallesi
Boğaziçi mahallesi
Yeşilbayır mahallesi
Küçükkayaş mahallesi
Kıbrısköyü mahallesi
Kutludüğün mahallesi
Lalahan mahallesi
Başak mahallesi
İmam Alim Sultan Caddesi


 

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