  • BIST 97.845
  • Altın 387,860
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Mamak EKOKÖY’de ağaçlar çiçek açtı

Mamak Belediyesi’nin organik ürün yetiştiriciliğine teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz Aralık ayı’nda 400 ağaç dikerek startını verdiği EKOKÖY Projesi kapsamında dikilen ağaçlar, baharın gelmesiyle birlikte çiçek açtı. 
Mamak EKOKÖY’de ağaçlar çiçek açtı

25 bin metrekarelik alanda, Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirilen proje kapsamında  meyve ve sebze bahçeleri, doğal peynir, sirke, salça, marmelat, üretecek atölyeler, doğal ürünlerin satış yerleri ve sera yer alıyor. Ekoköy projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandıracaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Köy projemiz ile vatandaşlarımız köy yaşamıyla iç içe olacak; sütünden, yumurtasına, organik meyve, sebze ve ekmeğine kadar pek çok lezzeti en doğal biçimde hem üretecek hem de tüketecek” dedi.

dsc_8021.jpg

Toprak kokusu özleyenlerin adresi olacak

Geleneksel köy yaşamını turizme açacak proje kapsamında meyve ve sebze bahçeleri, fırın, yöresel ürünler bloğu, sera, kafe, hizmet binaları, 70 araçlık otopark, aromatik bitki parselleri, gölet, tarihi köy evleri, oturma ve dinlenme alanları inşa edilecek. Herkesin hayal ettiği yaşam biçimini bulabileceği dev bir yaşam alanı olan proje, şehir insanının doğayla kopmuş bağlarını onaracak. Göz alabildiğince meyve bahçelerinin yer alacağı proje kapsamında Papaz eriği, Golden elma, Amasya elması, Deveci armutu, Şekerpare kayısı, ceviz, Napolyon kiraz, şeftali, ayva, Kütahya vişne, Can eriği gibi ağaçlar da toprakla buluşacak. Çocuklarının köy yaşantısını yerinde görmesini isteyen ailelerin gitmeyi tercih edeceği Ekoköy, toprağın keyfini sürmek, doğayla ve toprakla zaman geçirmek isteyenlerin ikinci adresi olacak.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kardeşlik Sofrası Mamak’ta 09 Mayıs 2020 Cumartesi 00:26
  • Yenimahalle Aşevinden günde 2 bin 500 kişiye yemek08 Mayıs 2020 Cuma 04:23
  • Mamak Belediyesi’nden sokak pazarı uygulaması08 Mayıs 2020 Cuma 04:20
  • Keçiören Basınevleri Mahallesine 80 metre uzunluğunda merdiven 08 Mayıs 2020 Cuma 03:18
  • Kahramankazan'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi08 Mayıs 2020 Cuma 02:16
  • Gölbaşı Belediyesi ekipleri KYK görevlileri ile iftarda buluştu08 Mayıs 2020 Cuma 01:15
  • Kızılcahamam Belediyesi ekipleri bakımsız evi temizledi07 Mayıs 2020 Perşembe 20:01
  • Yardıma devam ediyoruz07 Mayıs 2020 Perşembe 12:41
  • Pursaklar’ın koronavirüsle mücadeledeki isimsiz kahramanları07 Mayıs 2020 Perşembe 05:16
  • Mamak ekmeğini paylaşıyor07 Mayıs 2020 Perşembe 04:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti