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Mamak Füzyon’da Bilim Toplantısı

Mamak Belediyesi, hayata geçirdiği Mamak Füzyon çatısı altında genç yetenekleri ve akademisyenleri Matematiksel Bilim Toplantısı’nda bir araya getirmeye devam ediyor.
Mamak Füzyon’da Bilim Toplantısı

Her ayın ilk haftası gerçekleşen toplantının bu seferki konuları ise paradoks, yapay zeka ve görelilik teorisi oldu. Bilim meraklısı gençleri Füzyon çatısı altında toplayan bu önemli organizasyonda ise haftanın konukları Gazi Üniversitesi’den Prof. Dr. Özlem Yeşiltaş, Prof. Dr. Adem Tekerek ve Prof. Dr. M. Tamer Koşan oldu.

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Teknoloji ve bilime çok önem veriyoruz

Mamak Füzyon ile dijitalleşen dünyada gençleri bilime yakınlaştırmayı hedeflediklerini İfade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak teknoloji ve bilime çok önem veriyoruz. Sosyal ve temel bilimleri kaynaştıracak olan Mamak Füzyon Merkezi’miz gençlerimize yeni ufuklar açan bir merkez haline geldi. Gençlerimizin dinamik gücünün farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla onlara çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

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