Mamak Harman Mahallesi'nde aydınlatma yetersiz

Mamak Harman Mahallesi Muhtarı Ahmet Y. Çöşge, ilçenin protokol yolu olarak da bilinen Abdülhakhamit Caddesi’ndeki gece aydınlatmalarının yetersiz kalmasından yakınarak Başkent Enerjisa’ya çağrıda bulundu.

Mamak Harman Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz Çöşge, ilçenin en merkezi konumundaki mahallenin istek, talep ve şikâyetlerine ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

MAMAK’IN PROTOKOL YOLUNDA AYDINLATMA YETERSİZ

Mahalleden geçen Abdülhakhamit Caddesi’ndeki gece aydınlatmalarının yetersiz kaldığını ve bu nedenle zaman zaman bazı asayiş olaylarının yaşandığını söyleyen Muhtar Çöşge, “Mahallemizin en eski caddelerinden olan Abdülhakhamit Caddesi’nin ışıklandırması yetersiz kalıyor. Burası Mamak’ın protokol yoludur. Cadde üzerindeki marketler kapandıktan sonra caddenin büyük bölümü karanlığa bürünüyor. Bu nedenle caddede hırsızlık gibi birtakım asayiş olayları meydana gelebiliyor. Başkent Enerjisa'nın burayı programına almasını bekliyoruz” dedi.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Muhtar Çöşge, Çarşıiçi Caddesi’ndeki trafik yoğunluğuna dikkat çekerek bölgede arapsaçına dönen trafiği azaltmak için şu çözüm önerisini sundu: “İlçemizde trafik anlamında en yoğun olan cadde burasıdır. Çok sayıda banka, bu cadde üzerinde yer alıyor. Haliyle trafik yoğunlaşıyor, araç sahipleri çoğu zaman park edecek yer bulamıyor. Benim bir önerim var; bu caddenin biraz ilerisinde bulunan YHT’nin altında otopark olarak ayrılmış alanların bir kısmı bu bankalara ayrılırsa cadde biraz nefes alır.”

TALEPLERİNİ SIRALADI

Mahalledeki eksiklikler ile ilgili de bilgi veren Muhtar Çöşge, “Mahallemizde bilgi evimiz, aile yaşam merkezimiz, spor tesislerimiz yok. Yerleri hazır olan sağlık ocağı ile pazar yerimizin bir an önce yapılarak hizmete açılmasını bekliyoruz. Kaymakamlığın altındaki sağlık ocağı ihtiyacı cevap veremiyor, bir doktora yaklaşık 4 bin hasta düşüyor. Muhtarlık binamız merkezi bir yerde, haliyle çok sayıda devlet büyüğümüzü ve çok sayıda vatandaşımızı ağırlıyoruz. Onun için muhtarlığımızın biraz onarımdan geçmesini talep ediyoruz. Fen Lisesi ve üniversite yapılmasını istiyoruz. Çok sayıda kişiye aynı anda hizmet verebilecek düğün salonu ile konferans salonu yapılmasını talep ediyoruz, mevcutlar yetersiz geliyor. Çarşıya yöresel ürünler pazarının kurulmasının iyi olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Muhtar Çöşge, tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştıklarını da belirterek şunları kaydetti: “Mamak Belediyesi içerisinde muhtarlık ofisimiz var orada vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, onları dinliyoruz. Bize bu imkanı sunan Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkür ederiz. Belediye başkanımızdan, Mamak Kaymakamımız Ziya Polat’tan, Belediye Başkan Yardımcılarımız Tuncay Kurt, Mulla Ali Çetin, Mehmet Düğmeci’den memnunuz ve gayet uyumlu şekilde çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile de uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Mamak ASKİ birimi son derece güzel çalışıyor. Mahallemize hizmetini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.”

MİLLET BAHÇESİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Mamak’a yapılacak Şehit Hamza Sülün Kışlası’ndaki millet bahçesi projesinin yapımını sabırsızlıkla beklediklerini de kaydeden Muhtar Çöşge, “Millet bahçesi projesinin bir an önce hizmete açılmasını bekliyoruz. İlçemizdeki turizm açısından çok iyi olacak. Ata sporlarımız burada yaşatılacak. Proje içerisinde yer alacak mesire alanlarında vatandaşlar güzel vakit geçirecek” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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