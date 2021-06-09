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Mamak, Issık Göl Forumu’na ev sahipliği yaptı

Mamak Belediyesi ev sahipliğinde 4'üncü Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu 'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni' düzenlendi. 
Mamak, Issık Göl Forumu’na ev sahipliği yaptı

Çankaya’daki bir otelde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. 

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Cengiz Aytmatov Türk Dünyası’nın ve bütün insanlığın ortak değeri
Törenin açılış konuşmasını yapan Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Söz, yazı ve edebiyat, toplumların toplumsal devamlılığını gösterir. Bir dil, geleceğe şiirle, edebiyatla atılır. Cengiz Aytmatov, eserleriyle sadece Kırgız kardeşlerimizin değil, bütün Türk Dünyası’nın ve bütün insanlığın ortak değeridir. Aytmatov’un sesinde, eserlerinde, geleceğin güzel dünyasının tasarımları vardır. Bize öz/saf insan olmamız gerektiğini, vicdan sahibi olmamız gerektiğini; anamıza, dilimize, vatanımıza, milletimize hizmet etme aşkıyla yanmamız gerektiğini duyumsatırken mankurtlaşmaktan da ürpertiyle alıkoyar. Onun dünyası: Türkçeye, özgürlüğe açılır, çocukluğun masumiyetine uzanan bir evrendir, tarihimizle, destanlarımızla, efsanelerimizle ortak geçmişimizin kodlanmış dünyasıdır onun dünyası. Bu yüzden Aytmatov’un dünyası ortak geleceğimizin de müjdesini içerir. Bu vesileyle, siz değerli konuklarımızın da teşrifleriyle, bugün Aytmatov’dan ilhamla yaşattığımız Issık Göl Forumu’nun kurucusu büyük yazarımızı saygıyla, şükranla, minnetle anıyorum.10 Haziran 2008’de aramızdan ayrılan Cengiz Aytmatov’un aramızdan ayrılışının 13. seneyi devriyesini idrak edeceğiz: Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun” dedi.

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Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştiriliyor
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un 1986'da başlattığı Issık Göl Forumu'nun bu yıl dördüncüsünün yapıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu forum, Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştiriliyor, kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın kapanış programı olacak ve orada dünyaya önemli bir mesaj iletilecek. Bu tür programların büyüyerek, gelişerek devam etmesini istiyoruz. Türkiye ve bakanlık olarak bunun hep arkasında olacağız" dedi. Açılış konumlarının ardından Doğu Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu Koordinatörü Ömer Erdoğan'ın sonuç bildirgesini okumasının ardından bildirge, forumun yürütme kurulu üyelerince imzalandı. Foruma sağladığı katkılardan dolayı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'e plaket takdim edildi.

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