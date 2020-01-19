Mamak kendi enerjisini üretecek faturan kurtulacak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyenin tüm elektrik giderlerini doğal yollarla karşılamak için ilçeye güneş enerji santrali kuracaklarını açıklayarak, “Aylık 600 bin TL elektrik giderimizden kurtulacağız” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 2019 yılının değerlendirmesini yapmak ve 2020’nin çalışmalarını paylaşmak için gazetecilerle ilçede bir araya geldi. Başkan Köse, göreve geldiği ilk 9 ayda Mamak’ın her köşesini kapsayan şeffaf ve dinamik bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını anlattı.

Başkan Murat Köse aralarında Haber Müdürümüz Adem Orman ve muhabirimiz Osman Akdoğan’ın yer aldığı gazetecilerle bir araya geldi.

“GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Mamak Belediyesi çalışanlarının gece-gündüz sahada olacak şekilde bir planlama yaptıklarını belirten Başkan Köse, “Gündüz ekiplerimiz zaten sokakta, geceleyin de ekiplerimizin sahada olması için çalışma başlattık. Mamak’ı 6 bölgeye ayırdık. Zabıta ve güvenlik görevlilerimizden oluşan 6 tane mobil ekip akşam 8’den başlıyor sabaha kadar Mamak’ın her tarafını geziyorlar. Yaptığımız koruyucu önlem. Emniyet’in yaptığı işi yapmıyoruz. Biz sadece denetim yapıyoruz. Adli bir vaka varsa onu hemen Emniyete bildiriyorlar” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN PROJE

“Gönül Çarşısı” ve “Gönül Sofrası” projeleri hakkında bilgi veren Başkan Köse, “Projelerimiz şu an faaliyette. Gönül Çarşısı, ihtiyaç sahibi ailelerimize temin ettiğimiz Gönül Kart ile hem gıda alışverişlerini yapabilme imkânı sunuyor, hem de bağışçıların bağışta bulunacağı elektronik, beyaz eşya, mobilya gibi ikinci el ürünlere sahip olma imkânını sunuyor. ‘Gönül Sofrası’ projesinde ise belirlediğimiz vatandaşlarımızı evlerinden araçlarımızla alarak belediyemizin işlettiği lokantada onları ağırlıyoruz, giderken bir de diş kirası olarak hediye takdim ediyoruz” diye konuştu.

MAMAK’TA SANATÇILAR YETİŞECEK

Şu anki Mamak Kültür Merkezi’nin olduğu yerde geçmişte ‘Musiki Muallim Mektebi’nin bulunduğunu ve orada bu tarihi mektebi yeniden hayata kazandırmak için restorasyon çalışmalarına başladıklarını açıklayan Başkan Köse, “Mektep, 1924 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Ankara’da en özel yerlerden birisidir. Cumhuriyet tarihi açısından düşünecek olursak, müzik tarihi açısından ilk ve tek yer bizim orasıdır. Kartal Tibet, Müşfik Kenter, Muhsin Ertuğrul gibi pek çok sanatçının sanat yaptığı yerdir. Biz burayı tekrar aslına dönecek şekilde restorasyona başladık. Orada bir de müze planlıyoruz. Gençlerin buluşma yeri olarak bir kitap kahve yeri yapacağız. Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi kurduk. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla protokoller yaptık. İlkokuldaki yetenekli çocuklarımızı keşfedeceğiz, onlara eğitim vereceğiz. Mamak’tan önceden olduğu gibi güzel yeteneklerimiz ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

“ÇÖPÜ KENDİMİZ TOPLUYORUZ 10 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLIYORUZ”

Başkan Köse, Mamak Belediyesi olarak dışarıdan hizmet alımı artık yapmadıklarının bilgisini vererek, “Çöplerimizi, atıklarımızı artık biz topluyoruz. Fen İşleri’nde, çevre temizlikte kullanılmak üzere 52 tane araç satın aldık. Bir hesaplama yaptık aylık neredeyse 10 milyon lira tasarruf sağladık. 10 milyon büyük bir para. Bizim bütçemiz yaklaşık 380 milyon civarında. Araçlar, 2 buçuk 3 senede kendini amorti edecek. Ekonomiyi önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

ATA SPORLARININ ADRESİ MAMAK OLACAK

13 yıldır kullanılmayan Şehit Hamza Sülün Kışlası’nın Millet Bahçesi olarak tahsisinin tamamlandığını duyuran Başkan Köse şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Bize orayı tahsis etti. Orayı doğal yapısıyla, yeşilliğiyle muhafaza edeceğiz; aynı zamanda Türk Tarihi Açık Hava Müzesi ve Etnospor Alanı yapacağız. Kutludüğün Mahallesi’nde binicilik tesisi, atlı okçuluk tesisi için projemizi tamamladık. Yazın sonuna da bunu tamamlamak istiyoruz.”

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURACAĞIZ

Belediyenin enerji ihtiyacını kuracakları güneş enerji sistemi ile karşılayacaklarını açıklayan Başkan Köse, “Güneş enerjisi konusunda biz bir çalışma başlattık, yer tahsisini yaptık projesini hazırlıyoruz. Önümüzdeki aylardan itibaren projemizi uygulamaya başlayacağız. Yaklaşık 600 bin TL civarında aylık elektrik giderimiz var. Bu giderin tamamını karşılayacak şekilde doğal enerji olan güneş enerjisini kullanacağız. Çok uygun kredi ile bunu yapacağız, 4-5 yıl ödemesiz bir kredi olacak. Kendi kendini finanse edecek bir proje bu” dedi.

HASTANE BU YIL İÇERİSİNDE FAALİYETE GEÇECEK

Mamak’ta yıllardır bitirilemeyen hastane konusunda da bilgi veren Başkan Köse, “Geçen hafta yeni müteahhit orayı devraldı. İnşallah bul yıl içerisinde hastane inşaatı tamamlanacak. İnşaatı TOKİ yapıyor, hastane Sağlık Bakanlığı’nın. Bakanımız ile konuşarak hastaneyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştürdük. Hastanemiz bu yıl içerisinde faaliyete geçmiş olacak” diye konuştu.

ŞELALE ARTIK AKACAK

Gazi Şahin döneminde yapılan; ancak çeşitli sebeplerden dolayı yıllardır atıl bir şekilde bekleyen Boğaziçi’ndeki şelale parkın eskisi gibi kullanılması konusunda çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Köse, “Çevre düzenlemesi yapıyoruz. Yukarıda bir tesis var; kiracısı vardı işletemiyordu bıraktı. Orayı da sosyal tesise dönüştürüyoruz. Çevre kentsel dönüşüm alanı olduğu için yıkık binalar var oraları da toparlayacağız. Üst taraftan güzel bir otopark açıyoruz. İçerisinde tadilata başladık. 24 saat güvenlik sağlayacağız” şeklinde konuştu.

HOBİ BAHÇELERİNE ÇÖZÜM

Gazetemizin geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ilçedeki hobi bahçesi talepleriyle ilgili de çalışma başlattıklarını duyuran Başkan Köse şunları söyledi: “İmarlı arsalarda 2-3 farklı proje önereceğiz. Ruhsat rakamlarını 10’da bire düşüreceğiz. Bu konuda çalışmayı hemen hemen tamamladık. Diyelim ki bin metrekare arsası var vatandaşın biz evi nereye yapacağını da belirleyeceğiz. Düzenli, tertipli halde böyle bir çalışma yapacağız, aksi takdirde yeni gecekondu bölgeleri oluşuyor. Bir de imarsız olan yerler var. Orada da yine buna benzer olarak konteynır kullanılması, görüntüyü bozmayacak bir şekilde yerleştirilmesi konusunda çalışma yapmaya karar verdik.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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