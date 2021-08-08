  • BIST 1.434,760
  • Altın 486,27
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Mamak kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında 4, 5 ve 6'ıncı etaplarda yer alan 2 bin 376 konut ve ticari alanların yapım işi için ihaleye çıktı.
Mamak kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı

Mamak’ta kentsel dönüşüm ve gelişim alanında yer alan konutlarına 15 yıldır kavuşmayı bekleyen hak sahibi vatandaşlara daha modern ve yaşanabilir alanlar sunmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında Başkent'e yakışır, kaliteli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutlar inşa edecek.

krc_7905.jpg
 Sosyal medya hesapları üzerinden mart ayında yaptığı duyuruyla hak sahiplerine bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Konutların yıllarca teslim edilmemesinden kaynaklı vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Belediye aynı zamanda yıllık 50 milyon TL kira ödüyor. Böylece hem belediyeyi zarardan kurtaracağız hem de belediyemizin verdiği sözü yerine getirmiş olacağız” dedi.

arsiv-(1)-009.jpg

CANLI İHALEDE YÜKSEK KIRIM YAŞANDI

ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Ankara İli, Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1’inci Kısım 4, 5 ve 6'ncı Etaplar Kapsamında Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi” ihalesinde yüzde 22,21'lik yüksek kırım yaşandı. EKAP üzerinden 22 firmanın başvurduğu, 10 firmanın da teklif mektubu verdiği ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 165 milyon 984 bin 112 TL olarak belirlenirken, en düşük teklif 907 milyon oldu.  

foto2-007.jpeg

2 BİN 376 KONUT VE TİCARİ ALAN YAPILACAK  

Hak sahiplerinin mağduriyetini sona erdirecek projeyle Mamak İlçesi Derbent ve Araplar Mahalleri 4. Etap, 5. Etap ile 6. Etap'larda toplam 2 bin 376 konut ve ticari blok yapılacak. 
-55 adet 70 metrekare,
-458 adet 80 metrekare,
-7 adet 85 metrekare,
-Bin 575 adet 100 metrekare,
-281 adet 120 metrekare kullanım alanına sahip konut ve ticari alanlar ihalenin kesinleşmesinden itibaren 750 gün içinde tamamlanması planlanıyor. 
     Bölge halkının yaşam tarzını ve düzenini bozmayacak şekilde inşa edilecek modern konutlar, görüntü kirliliğinin önüne geçen ortak kullanım alanlarına, otoparklara ve geniş peyzaj alanlarına sahip olacak.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziyaretler sürüyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:41
  • Sokaklar daha estetik07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:30
  • Birlik olma çağrısı07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:15
  • Çocuklar doyasıya eğlendi07 Ağustos 2021 Cumartesi 03:00
  • Yeni zabıtalar belli oldu07 Ağustos 2021 Cumartesi 02:30
  • Motosikletlilere yangın eğitimi07 Ağustos 2021 Cumartesi 01:30
  • Altındağ’da orman nöbeti07 Ağustos 2021 Cumartesi 01:15
  • Başkan Çetin'den Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a Ziyaret06 Ağustos 2021 Cuma 04:30
  • Eğlenceli trafik eğitimi06 Ağustos 2021 Cuma 04:00
  • Dezenfektan üretimi sürüyor06 Ağustos 2021 Cuma 03:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti