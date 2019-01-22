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Mamak Kıbrıs Mahallesinde telefon ve internet kabloları çalındı

Kablo hırsızları Kıbrıs mahallesine dadandı. 20 gün önce telefon ve internet kablolarını çalan hırsızlar, 5 gün önce de aynı hattın devamındaki kabloları çaldı. Bugün koca mahallenin yüzde 85'inde, kamu kurumları dahil, internet ve telefon yok.
Mamak Kıbrıs Mahallesinde telefon ve internet kabloları çalındı

Başkent'te, koca bir mahallenin başı kablo hırsızlarıyla dertte. 

Mamak Kıbrıs Mahallesi’nde son 20 günde birçok farklı noktada telefon ve internet şebeke kablolarını çalan kimliği belirsiz hırsızlar, mahallenin yaklaşık yüzde 85'ini mağdur etti.

Yaklaşık 3 hafta önce bölgedeki taş ocakları mevkiindeki kabloları çalan hırsızlar, son olarak 5 gün önce mahallenin en yoğun olduğu caddelerdeki telefon ve internet kablolarını götürdü.

Olay sonrası Türk Telekom yetkilileri çalınan kabloları tespit etti; ancak yaklaşık bir hafta önce çalınan kablolar iddiaya göre, “elimizde kablo yok gelmesini bekliyoruz” denilerek hala yerine yerleştirilmedi.

Telefon ve internet kablosu çalınan mahallede insanların yaklaşık yüzde 85'inin iletişimi kesildi.

Jandarma ise kablo hırsızların yakalanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. 

iskender-demirkan-muhtar.jpgYÜZDE 85’İNİN İNTERNETİ, TELEFONU YOK

Çalınan telefon ve internet kabloları yüzünden mahallenin yüzde 85’inin mağdur olduğunu belirten Kıbrıs Mahalle Muhtarı İskender Demirkan, “Hırsızlar adeta mahallemize dadandı. 3 hafta önce başlayan kablo hırsızlığı geçtiğimiz günlerde yine devam etti. Hem yer altı hem de havai hatlarındaki kablolar çalındı. Kilometrelerce uzunluğundaki kabloların çalındığı kaydediliyor. Bu olayların devam etmesinden endişe ediyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililere de çağrıda bulunuyoruz. 3 hafta önce çalınan kablolar hala takılmadı. Buradan Türk Telekom yetkililerine de mağduriyetin giderilmesi için çağrıda bulunuyorum. Mahallemizdeki kurum ve kuruluşların dahi interneti ve telefonu çalışmıyor. Ankara Valiliğimizin de bu duruma el atarak hırsızlığa karşı mahallemize kamera güvenlik sistemi kurmasının istiyoruz” dedi.  

SİNYAL GİTTİ!

Mahalle sakini Ahmet Yalçın ise, “Telefon ve kablo hırsızları yüzünden bir hayli mağdur olduk. Günlerdir ne telefon ne de internet var. Deyim yerindeyse Kıbrıs Mahallesi’nin sinyali gitti. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından bu olayın takipçisi olmalarını istiyoruz” diye konuştu. 

OSMAN AKDOĞAN / HABERVAKTİM

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