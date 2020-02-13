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Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz öncülüğünde Ahi pilav buluşması

Kırşehirliler, Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz’ın öncülüğünde ‘Ahi Pilavı Buluşması’nda bir araya geldi.
Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz öncülüğünde Ahi pilav buluşması

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz’ın öncülüğünde geçtiğimiz akşam Kırşehirliler akşam yemeğinde bir araya geldi. Yöreye özel Ahi pilavı ikram edilen yemeğe Kırşehir Federasyonu Hilmi Gökçınar ve çok sayıda davetli katıldı. Yemek öncesi konuşma yapan Başkan Kani Araz, “Mamak’ta oturan Kırşehirlilerin farklı olduğunu göstermek istiyor ve onun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakında Kırşehirliler gecesi düzenleyeceğiz” dedi. Federasyon Başkanı Gökçınar ise, “Kırşehirliler Ankara’da örgütlenme konusunda iyiler. Gönül birliği kadar bu işlerde fikir birliği de önemlidir. Bu konuda hemşerilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

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YAKINDA KIRŞEHİRLİLER GECESİ DÜZENLEYECEĞİZ 

Başkan Araz örnek olacak bir STK olmak istediklerini ifade ederek, “Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz bu gece yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hep beraber güzel bir amaçla idealle yola çıktık inşallah faydalı olacak işler yapacağız. Yönetim kurulu üyelerinin tamamıyla beraber ilçelerde kurulan derneklerden Mamak’ın farklı olduğunu göstermek istiyoruz. Mamak’ta STK’larımız var. 4 tane muhtarımız onlar da yine yönetim kurulumuz içerisinde. Güzel bir oluşum ile Kırşehirlilerin Ankara’ya örnek oluşturacak bir STK olmasını istiyoruz. Mamak’ta yakın zaman bir Kırşehirliler gecesi yapmak istiyoruz. Sizlerin de tek tek görüşlerini alacağız. İstişare edeceğiz” sözlerine yer verdi. 

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ANKARA’DA KIRŞEHİRLİLER İYİ ÖRGÜTLENİYOR 

Gecede konuşma yapan Kırşehir Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar Başkent’te Kırşehirlilerin iyi örgütlenerek örnek olduğunu söyledi. Gökçınar, şu ifadelere yer verdi:
“Ankara’da doğma büyüme birisiyim ama her yaz Kırşehir’e gittik oranın kültüründen kopmadık. Kırşehir Ankara’da Kırşehirliler örgütlenme anlamında çok iyi noktadayız. Bu işler ekip işidir. Biz 2004 yılında 6 derneğin birleşmesiyle Kırşehirliler Federasyonu’nu kurduk. En önemli başarımız birlikteliği sağladık. Ankaralı 50 tane dernek Kırşehirliler Federasyonu’nun bünyesine girdi. İlerleyen zamanlarda Sincan’da Kırşehirliler Derneği kuruldu. sadece ilçenizle beldenizle orantılı dernek kurmak güzel bir şey ancak Ankara Başkent metropol ilçelerde de örgütlenmemiz lazım. Her zaman söylüyorum memleketlilik farklı bir şey. Bu ilaçla alınan bir şey değil. Sonradan da kazanılan bir şe değil. Yaşam şekliniz sizin.”

GÖNÜL BİRLİĞİ KADAR FİKİR BİRLİĞİ DE ÖNEMLİ 

“Benim özellikle üzerinde durdurduğum bir olay var. Karşılığını yeteri kadar alamadığımız bir nokta gönül birliğimize dönüştürülmeliyiz. Gönül birliğinde şüphe yok ancak fikir birliği çok önemli. Tabi burası Başkent ve siyaset var. O yüzden hemşerilerimize diyorum hangi siyasi görüşe yakınsanız gidin üye olun. Belirli noktalara gelin. Fakat bizim gibi derneklerin siyaset üstü olması. Tabi ki siyasi görüşlerimiz olacak birbirimize saygı duyacağız. Ben inşallah kurulmuş olan bu derneğimizin Kırşehir’e ve bölgede yaşayan hemşerilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.


İLKSAYFA / Mert Yılmaz

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