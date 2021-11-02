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Mamak Kışa Hazır

Mamak Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte yağışların ilçeyi ulaşım yönünden olumsuz etkilememesi adına hazırlıklarını tamamladı. 
Mamak Kışa Hazır

Hazırlık kapsamında Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde belirlenen 161 kritik noktada, 1000 personel ve 100 araçla hizmet verecek.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı rahat geçireceğiz

Olumsuz hava koşullarına karşı tecrübeli ve iş gücü konusunda başarılı bir ekiple hizmet verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm birimlerimiz kış şartlarında hizmet vermek için gerekli çalışmaları tamamladı. Mamaklı hemşerilerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı daha rahat ve problemsiz geçirmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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