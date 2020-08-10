Mamak Mem'den Erasmus başarısı

Mamak İlçe MEM "Avrupa'da Erken Okuryazarlık Stajı" Projesi ile Erasmus+ KA102 alanında Ankara'da hibe almaya hak kazanan tek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü oldu.

Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü liderliğinde hazırlanan Erasmus+ KA102 "Avrupa'da Erken Okuryazarlık Stajı" Projemiz hibe almaya hak kazandı. Projenin konsorsiyum üyesi kurumları Cebeci MTAL, Üreğil MTAL ve Keçiören Kalaba MTAL oldu.

Eğitim 2023 Vizyon Belgesi'nin Mesleki Eğitim ile ilgili hedefleri doğrultusunda hazırlanan proje; çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğrenim gören meslek lisesi öğrencilerinin erken okuryazarlık öğretim stratejilerini ortak kurumlarda staj faaliyetleri ile tecrübe etmelerini sağlamayı hedefliyor. Ayrıca staj faaliyetleri ile meslek lisesi öğrencilerinin okul öncesi çocuklarda bilişsel, duyuşsal, sosyal, psikomotor, öz bakım becerilerini nasıl geliştirdiklerini, deneyimlemeleri ve çocuk gelişimi ile eğitimi alan öğrencilerin istihdam olanaklarını artırmaları amaçlandı.

52 bin 446 Avro bütçeli projenin staj faaliyetleri için 18 öğrenci, 6 refakatçi öğretmen ile 21 gün Almanya, Hollanda ve Avusturya'da okul öncesi eğitim kurumlarında staj faaliyetlerinde bulunacaklar.