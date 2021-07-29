Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü araç kiralayacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Mamak’ta Milli Eğitim Müdürlüğü ihale ile 111 adet araç kiralayacak.
Araçlar özel eğitim öğrencilerinin taşınmasında kullanılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.08.2021
İhale içeriği “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ankara İli Mamak İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamında Özel Eğitim Öğrenci/Velilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okul/Kurum/Sınıflara Taşınması İşi” olarak ifade edildi.
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