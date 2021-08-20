Mamak Milli Eğitim Suriyeli öğrenciler için araç kiralayacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü, Suriyeli öğrencilerin merkezi okullara taşınması için araç kiralayacak.
“Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Kapsamında 452 Öğrencinin 25 Araç ile 7 Taşıma Merkezi Okula 182 gün Taşıma işi” için ihaleye çıkıldı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.09.2021
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