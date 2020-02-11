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Mamak Musiki Muallim Mektebi aslına dönüyor

Orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla kurulan ve bir süredir Mamak Kültür Merkezi olarak belediye hizmet binası olarak kullanılan Musiki Muallim Mektebi, hem eski adına, hem de eski işlevine kazandırılacak.
Mamak Musiki Muallim Mektebi aslına dönüyor

Bir zamanlar müzik alanında bilimsel çalışmaların yapıldığı, sahne sanatlarında eğitimlerin verildiği, ilk Türk operasının yazıldığı,  Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na, Devlet Opera ve Balesi’ne, Devlet Tiyatroları’na ve Ordu bandosuna sanatçılar ve şefler yetiştirilen ve önümüzdeki günlerde Musiki Muallim Mektebi tabelası asılacak tarihi binanın mevcut tabelası değiştirilerek, “Devlet Tiyatroları” adı ile orijinal yazısı gün yüzüne çıkarıldı.  Geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ortak protokole imza attığı Sahne Sanatları Uygulama Akademisi’nin de startı verildi. Musiki Muallim Mektebi’nin aslına dönmesiyle, tarihi binanın 95 yıl önce olduğu gibi sanatın merkezi olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musikiye ve sanata verdiği önemin de bir göstergesi. Binanın restorasyonu ile birlikte yeniden eski işlevine dönmesi için adımları attık. 1924’ten bugüne Devlet Tiyatroları’na mektep olan tarihi binamız,  kültür ve sanat etkinlikleri açısından bir cazibe merkezi haline geliyor. Ve yeniden bu binada geleceğin sanatçılarını yetiştireceğiz” dedi.

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Yetenek keşfi başladı

Türkiye’de ilk kez uygulanan ve pilot bölge olarak ta Mamak’ta başlatılan Sahne Sanatları Uygulama Akademisi kapsamında öğrenci seçmelerine başlandı. Mamak’taki ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan taramaların ilki 12 okulda gerçekleştirilecek. Müzik, tiyatro ve sahne sanatları kapsamında sürdürülen yetenek taramalarının ilki halk dansları  branşında yapıldı. Seçmelere katılan öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu hocalarından oluşan jüri önünde yeteneklerini sergiledi. Seçmelerin ardından yetenekli bulunan öğrenciler imzalanan protokol gereği Musiki Muallim Mektebi’nde  deneyimli sanatçılar tarafından akademik eğitime tabi tutulacak. Protokol gereği ayrıca mektepte meslek atölyeleri kurulacak. Meslek atölyelerinde yaş sınırlaması olmayacak. Attıkları adımlarla Musiki Muallim Mektebi’nin hem geçmişteki anlam ve önemini kazanacağını hem de ilgi odağı olacağını kaydeden Başkan Köse, “Cumhuriyet’in ilk eserini, tarihi binamızı yeniden canlandırdık. Güzel Mamaklılarla birlikte tüm Ankara’mıza hayırlı olsun. Sahne Sanatları Akademisi ile de Mamak daha güzel olacak” dedi. 
 

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