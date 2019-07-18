Mamak Ortaköy kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Mamak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini, çekilen kurayla belirledi.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediyesi Başkanvekili Mulla Ali Çetin, meclis üyeleri ve kurbanlık satıcıları katıldı. Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinden oluşan komisyonun önünde gerçekleştirilen kura çekiminin sonrasında 180 kurban satış çadırının yeri belli oldu. Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkanvekili Çetin, satıcılara bereketli satışlar diledi.

Mamak Kurban Bayramı’na hazırlanıyor

Mamak Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilecek. Görevli ekipler bayram süresi boyunca da alanda görev yapacak.