Mamak Ortaköy Mahallesi'ne kavşak çağrısı

Mamak Ortaköy Mahallesi’ni ikiye bölen Samsun yolundaki bir kavşağın Karayolları’nca kapatılması bölgedeki araç sahiplerini mağdur etti. Mahalle Muhtarı Fatih Şimşek, “Mahallemize ulaşım zorlaştı, çok uzaktan dönüp geliyoruz. Kavşak yeniden açılmalı” dedi

Mamak Ortaköy Mahallesi Muhtarı Fatih Şimşek, mahalleyi ikiye bölen Samsun yolunda (19 Mayıs Bulvarı) araçların karşıdan karşıya geçişini sağlayan kavşağın kapatılmasına tepki gösterdi. Bölünmüş yoldaki kavşağın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce bir gerekçe gösterilmeden geçtiğimiz aylarda kapatıldığını kaydeden Muhtar Şimşek, yolun ikiye böldüğü mahalledeki vatandaşların bu nedenle ulaşımda bir hayli zorluk çektiğini ifade etti.

Kavşağın kapatılması ile araç sahipleri kilometrelerce uzaktaki kavşaklardan dönerek evlerine ulaşmak zorunda kalıyor.

MAHALLEDE ULAŞIM ZORLAŞTI

Ortaköy Mahallesi’nde gün içinde insan sirkülasyonunun bir hayli fazla olduğunu, yolun ikiye böldüğü mahallede karşıdan karşıya geçmek isteyenlerin kilometrelerce gidip gelmek zorunda kaldığını anlatan Şimşek, “Mahallemizde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ortaköy Mezarlığı, Mermerciler Sitesi ve 80. Yıl Endüstri Meslek Lisesi var. Binlerce kişi gün içinde mahallemize gelip gidiyor. Ankara şehir merkezinden aracıyla gelenler mahallenin sol tarafına geçebilmek için fazladan yaklaşık 5 kilometre yol kat ediyor. Elmadağ tarafından gelenler ise mahallenin sol tarafına geçmek için fazladan 10 kilometre gitmek durumunda kalıyor. Önceden ise kolay ve rahat bir şekilde karşıya geçiş sağlanabiliyordu” dedi.

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Fatih Şimşek, yaşadıkları sıkıntıyı Haber Müdürümüz Adem Orman’a anlattı.

“MAHALLELİYİ ZOR SAKİNLEŞTİRİYORUM”

Ortaköy Mahallesi’nin ortasında yer alan kavşağın kapatılması ile mahallelinin ve ziyarete gelen araç sahiplerinin mağdur olduğunu söyleyen Şimşek, “Çok mağduruz. Mahallemizde karşıdan karşıya geçişi sağlayan ve geçtiğimiz günlerde kapatılan kavşağın acilen yeniden açılması lazım. Vatandaşlarımız çok tepkili. Yola inip eylem yapmak istiyorlar; ama onları zor durduruyorum, sakinleştiriyorum. Bize alternatif sunmaları lazım. Bu kavşağın trafiği engelleme gibi bir durumu yok. Emniyet trafikle görüştük, onlar kavşağın trafiği tehlikeye atmayacağını söylediler” diye konuştu. Şimşek, kavşağın kapatılması ile bölgeye kurulan sinyalizasyon sisteminin bazı kişilerce yanlış kullanıldığını da öne sürdü.

Kavşak kapatılmadan önce böyleydi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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