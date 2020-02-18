Mamak Özel Hastane Listesi...Mamak'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Mamak'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
Mamak'da hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?
MAMAK
1. ÖZEL NATOMED HASTANESİ
Tuzluçayır Mah. Natoyolu Cad. 55 Mamak, Ankara
İletişim: 0 (312) 389 89 00
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