Mamak Özel Hastane Listesi...Mamak'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Mamak'daki Özel Hastanelerin İsimleri ve Adresleri Mamak'da kaç tane özel hastane var? Mamak'daki özel hastanelerin adresleri ve telefon numaraları neler? Mamak'daki özel hastanelerin isimleri... Mamak Özel Hastane Listesi 2020

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Mamak'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

Mamak'da hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?

MAMAK

1. ÖZEL NATOMED HASTANESİ

Tuzluçayır Mah. Natoyolu Cad. 55 Mamak, Ankara

İletişim: 0 (312) 389 89 00

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