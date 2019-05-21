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Mamak parklarında asayiş berkemal

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Polis ve zabıta ekiplerince parklarda yapılan güvenlik uygulamalarına eşlik etti.
Mamak parklarında asayiş berkemal

Mamaklıların keyif, eğlence ve dinleme noktaları olan parklarda, toplum huzuru ve güvenliği için denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor. Gündüz denetimlerinin yanı sıra geceleri olabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için sıkı denetimlerin yapıldığı parklarda, çocuk, genç ve aileler her türlü tehlikeden korunuyor ve huzurlu bir şekilde keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Polis ve zabıta ekiplerince gece yapılan uygulamalara katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yeşilin her tonunun buluştuğu parklarımızı tüm güzellikleriyle korumak ve olumsuzluklara izin vermemek hepimizin görevidir” dedi. 

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Parklarımıza sahip çıkalım

Uygulama ve denetimlerin nihai amaçlarından birinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunun altını çizen Köse, “Yapılan tüm parklar Mamaklı vatandaşlarımızın ortak kullanımı için yapılıyor. Denetlemek ve güvenliği sağlamak ne kadar bizim görevimizse, vatandaşımızın da bu güzel alanlara zarar vermeden koruması, sahip çıkması görevidir. Mamak hepimizin, bu bilinçle ilçemize sahip çıkmalıyız” dedi. 

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