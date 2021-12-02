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Mamak Peyami Safa Anaokulu’nda minikler dünyayı tanıyorlar

Mamak Belediyesi, minikleri eğitici etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Her ay bir ülkenin gelenek ve kültürlerinin tanıtıldığı Peyami Safa Anaokulu’nda minikler dünyayı keşfediyor. 
Mamak Peyami Safa Anaokulu’nda minikler dünyayı tanıyorlar

Ülkeleri öğrenen ve kültürlerini tanıyan miniklerin bu ay ki durağı Japonya oldu. Japonya’ya ait kültürel kostümleri ve yemeklerini tiyatral gösteri yaparak öğrenen minikler, ülkenin kültürünü yaşayarak tanıma imkânı buldular. “Mutlu bir Mamak, mutlu çocuklarla mümkün” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,“Mamaklı çocuklara pırıl pırıl bir gelecek sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Anaokullarımızda, aile merkezlerimizde yavrularımızı geleceğe güvenle hazırlıyoruz” dedi. 

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Eğlenerek Öğreniyorlar

Çocuklarımız eğlenerek öğrensin, bilgilensin geleceğe daha emin adımlarla yürüsün düşüncesi ile hareket ettiklerini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde bilimden sanata, eğitimden spora kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerle çocuklarımızın gelişimine olanaklar sağlıyoruz. “Ağaç Yaşken Eğilir” atasözünden yola çıkarak anaokullarımızda minik yavrularımız yaptığı etkinliklerle eğlenerek öğrenme imkânı buluyorlar. Yavrularımız için attığımız her adım, ülkemizin geleceğine yön veren parlak nesiller yetişmesine destek olacak en sağlam adımlardır” dedi.

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