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Mamak rengârenk

Mamak Belediyesi, çevre düzenleme ve güzelleştirme adına yaptığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Mamak rengârenk

Çiçeklendirme çalışmaları sonucu ilçe merkezi botanik bahçesine dönüştü. Belediye, kendi seralarında ürettiği 100 bine yakın çiçeği farklı motifler üzerine dikerek ilçede adeta gökkuşağı havası yaşattı. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlardan dikilen mevsimsel çiçeklerin korunması konusunda destek beklediklerini kaydetti. Köse,  “İlçemizi mevsimlik çiçeklerle süslüyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 100 bine yakın kadife ve petunyanın ilçedeki parklara ve muhtelif noktalara ekilmesi için çalışma başlattık. Yaz ve kış dönemlerinde diktiğimiz çiçekler, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Güzel Mamak’ın daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Mamak Belediyesi, parklar, muhtarlıklar, sağlık ocakları, aile merkezleri, belediye önü, kavşak, refüj başta olmak üzere, ilçenin çeşitli yerlerinde peyzaj düzenlemesi ve diktiği çiçeklerle ilçeyi adeta bir renk cümbüşüne döndürdü. İlçeye büyük güzellik katan çiçekler, çevreye yaydıkları güzel kokularla da vatandaşların beğenisini kazanıyor. 

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