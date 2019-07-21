Mamak Saimekadın Amfi Tiyatro’da Çocuk Şenliği

Dans gösterilerinden tiyatro oyunlarına, konserlerden yarışmalara, turnuvalardan, spor müsabakalarına, oyun istasyonlarına kadar birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinlikler Mamaklılarla buluşmaya başladı.

Saimekadın Amfi Tiyatro’da düzenlen ücretsiz yaz etkinliklerin ilki Çocuk Şenliği oldu.Mamak Belediyesi animasyon gösterileri, sihirbaz gösterisi, balon şov, Hacıvat-Karagöz gibi etkinliklerin yer aldığı şenlik zengin içeriğiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Cuma çocuklar Cumartesi yetişkinlere

Çocuk Şenliği’ne katılarak gösterileri çocuklarla birlikte izleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,” Çocuklarımızın ve yetişkinlerin eğleneceği, enerjilerini güzel etkinlikler ile atmaları için Saimekadın Amfi Tiyatro’da bir dizi etkinlik belirledik. Geleceğimizin umut ışığı olan çocuklarımızı mutlu etmek ve sağlıklı bir gelecek temin etmek bizim en temel görevlerimizden biridir. Her Cuma Çocuk Şenliğimize, ve Her Cumartesi’de Yaz Konserlerimize tüm halkımızı bekliyoruz”dedi.



