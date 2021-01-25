  • BIST 1.540
  • Altın 442,181
  • Dolar 7,4091
  • Euro 8,9910
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Mamak sokaklarında müzik resitali

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde sanata ve sanatçıya desteğini pandemi döneminde de devam ettiren Mamak Belediyesi vatandaşları müzik ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.
Mamak sokaklarında müzik resitali

Hafta sonunu daha eğlenceli hale getirerek vatandaşlara keyifli dakikalar geçirmeleri için müziği sokağa taşıyan Mamak Belediyesi’nin bu haftaki konukları ise Roman sanatçılar oldu. Güneşli ve güzel havada birçok eseri enstrümanlarıyla çalıp söyleyen müzisyenler, vatandaşların büyük beğenisini toplarken,  evlerinden kimi alkışla tempo tuttu kimi de o anları cep telefonu ile kayda aldı.

dsc_2357.jpg

Köse’den sanata ve sanatçıya destek
Müzisyenlerin pandemi nedeni ile eğlence mekanları başta olmak üzere mesleklerini icra edebilecekleri iş yerlerinin kapalı durumda olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu zor zamanlarda hem sanatçılarımıza destek oluyoruz hem de vatandaşlarımızı gerek dijital ortamda gerekse sokaklarda sanatla buluşturuyoruz.  Ümit ediyorum ki hükümetimizin yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde bu virüsten kurtulacağız ve sanatsal etkinlikleri hep birlikte izleyip dinleyeceğiz” dedi.

fdb_0453.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartaltepe Pazarı hizmete açıldı25 Ocak 2021 Pazartesi 00:37
  • e-Konserler sürüyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:35
  • Hayvanlara cansuyu25 Ocak 2021 Pazartesi 00:34
  • Büyükşehir Belediyesi hijyen desteği devam ediyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:33
  • THM korosu dersleri e-öğrenme portalı üzerinden devam ediyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:29
  • Yeni yatırımlara yol açılıyor25 Ocak 2021 Pazartesi 00:20
  • Altındağ'da bir yılda 350 hasta sokak hayvanının tedavisi yapıldı24 Ocak 2021 Pazar 15:05
  • Çubuklu avcılar yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı24 Ocak 2021 Pazar 15:01
  • Güdül Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor23 Ocak 2021 Cumartesi 01:30
  • Kahramankazan Belediyesi'nde toplu sözleşme23 Ocak 2021 Cumartesi 01:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti