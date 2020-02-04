  • BIST 120.485
  • Altın 302,897
  • Dolar 5,9836
  • Euro 6,6138
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Mamak Soyakan sporcuları üst kemere terfi etti

Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda 76 sporcu bir üst kemere terfi etti. 
Mamak Soyakan sporcuları üst kemere terfi etti

18. Kemer sınavında başarılı olan 28 sporcu mavi, 20 sporcu sarı, 16 sporcu kırmızı, 7 sporcu dört renkli, 5 sporcu siyah kemer yükselirken, toplamda 76 Alp ve Almıla Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törenle yeni kemerlerini kuşandı. 

foto-(2)-009.jpeg

İlgi her geçen gün artıyor

Tam bir şölen havasında geçen kemer kuşanma töreninde, kemer sınavından başarıyla geçen öğrencilere sertifikalarını veren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a ilgi her geçen gün artıyor. Bu artan ilgiyle beraber gençlerimiz hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyor 18. Kemer sınavını başarıyla geçerek bir üst kemeri kuşanan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı'nda müzik eğitiminde 351 kursiyer eğitim görüyor03 Şubat 2020 Pazartesi 00:59
  • Altındağ'da depremzedeler yararına düzenlenen sergideki eserlerin hepsi satıldı03 Şubat 2020 Pazartesi 00:56
  • Ankaralı çocuklar Barış Manço'yu unutmadı03 Şubat 2020 Pazartesi 00:54
  • Tepekule İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi’nde Arabaşı şöleni düzenlendi03 Şubat 2020 Pazartesi 00:06
  • Pursaklarlı çocuklar Elmadağ'da karın keyfini çıkardı03 Şubat 2020 Pazartesi 00:04
  • Mamak'ta yazar buluşmaları devam ediyor03 Şubat 2020 Pazartesi 00:03
  • Yenimahalle'de “Eklem Ağrıları” semineri01 Şubat 2020 Cumartesi 00:42
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Daha hızlı temizlik hizmeti veriyoruz"01 Şubat 2020 Cumartesi 00:40
  • Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi'ni temizledi01 Şubat 2020 Cumartesi 00:38
  • Yenimahalle Belediyesi'nin Elazığ'a gönderdiği yardımlar ulaştı01 Şubat 2020 Cumartesi 00:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti