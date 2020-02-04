Mamak Soyakan sporcuları üst kemere terfi etti

Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda 76 sporcu bir üst kemere terfi etti.

18. Kemer sınavında başarılı olan 28 sporcu mavi, 20 sporcu sarı, 16 sporcu kırmızı, 7 sporcu dört renkli, 5 sporcu siyah kemer yükselirken, toplamda 76 Alp ve Almıla Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törenle yeni kemerlerini kuşandı.

İlgi her geçen gün artıyor

Tam bir şölen havasında geçen kemer kuşanma töreninde, kemer sınavından başarıyla geçen öğrencilere sertifikalarını veren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a ilgi her geçen gün artıyor. Bu artan ilgiyle beraber gençlerimiz hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyor 18. Kemer sınavını başarıyla geçerek bir üst kemeri kuşanan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.