  • BIST 120.151
  • Altın 308,110
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Mamak Taekwondo Takımı adını dünyaya duyurdu

Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı, aldığı başarılarla adını dünyaya duyurdu.
Mamak Taekwondo Takımı adını dünyaya duyurdu

52 ülkeden 1550 sporcunun katılımıyla İstanbul’da yapılan Internatıonal Turkish Open Tournament’te mindere çıkan Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı sporcularından büyüklerde 53 kiloda  Tuğba Yılmaz  2., 63 kiloda Kemal Külük 3. olurken gençlerde 68 kilo ve üstünde Aysel Nur Sağlık 2. olarak İsveç’te düzenlenecek olan Dünya Taekwondo  Başkanlık Kupası Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

foto-(7)-001.jpeg

Bu Gurur Hepimizin  

Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı’nın Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu gurur hepimizin. Ne mutlu bize ki belediye olarak ülkemizi dünya arenasında temsil etme hakkına biz nail olduk. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, İsveç’te düzenlenecek olan Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YENİMEK'e kayıtlı kursiyer sayısı 30 bine ulaştı14 Şubat 2020 Cuma 00:49
  • Mamak Belediyesi Mobil Anaokul öğrencileri sinema keyfi yaşadı14 Şubat 2020 Cuma 00:47
  • KEDEM Kurs Merkezi’nde velilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor14 Şubat 2020 Cuma 00:45
  • Boğazı iple bağlanan köpek Kahramankazan Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı14 Şubat 2020 Cuma 00:39
  • Gölbaşı Belediyesi'nden Gagauzyer'de bulunan kardeş kente ziyaret14 Şubat 2020 Cuma 00:32
  • Kar temizliği14 Şubat 2020 Cuma 00:30
  • Siteler esnafı Antalya Mobilya Dekorasyon Fuarında14 Şubat 2020 Cuma 00:29
  • Gölbaşı İncek'e Ek Hizmet Binası açılacak14 Şubat 2020 Cuma 00:24
  • El yapımı yorgan daha iyi ısıtıyor13 Şubat 2020 Perşembe 00:33
  • Oyunsever 2 bin Başkentli Yenimahalle'de buluştu13 Şubat 2020 Perşembe 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti