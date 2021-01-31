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Mamak, tasarrufla ışıl ışıl 

Mamak Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikası kapsamında Mamak Caddesi’ne dekoratif aydınlatma çalışması yaptı.
Mamak, tasarrufla ışıl ışıl 

Dekoratif aydınlatma lambalarının takılması ile Mamak caddelerinin farklı bir görünüme kavuştuğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ımızda yaptığımız bu çalışma ile hem dekoratif aydınlatma sağlanarak caddede görsel zenginlik elde edilirken, montajı yapılan aydınlatma armatürlerinin enerji tasarrufu sağlayan özelliğe sahip olması nedeniyle ihtiyaç dışı tüketimin önüne geçtik. Günümüzde enerji kullanımının son derece yüksek olması nedeniyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına enerji kaynaklarında tasarrufa sürdürülebilir çevre politikamız kapsamında büyük önem veriyoruz” dedi. Köse, Mamak genelinde aydınlatma çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Ay-yıldız Mamak’a çok yakıştı

Bu doğrultuda caddenin 700 metrelik kısmına 29 adet aydınlatma direği belirli aralıklarla yerleştirildi. Estetik, dayanıklı, ekonomik ve çevreye uyumlu yeni nesil ay-yıldız figürlü ledli aydınlatma direkleri Mamaklılardan da büyük beğeni topladı. Cadde boyunca toplamda 168 LED projektör montajı daha gerçekleştirilecek. Yapılan bu çalışma ile hem dekoratif aydınlatma sağlanarak caddede görsel zenginlik elde edilirken, montajı yapılan aydınlatma armatürlerinin enerji tasarrufu sağlayan özelliğe sahip olması nedeniyle ihtiyaç dışı tüketimin önüne geçilmiş oldu.

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