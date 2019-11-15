Mamak temizlik avcıları iş başında

Mamak Belediyesi’nin 250 kişilikten oluşan hizmet ordusu, köşe bucak temizlik çalışması kapsamında bu hafta Zirvekent Mahallesi’ni baştan sona temizledi.

Ekipler temizliğin yanı sıra mahallede gerekli bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdi. Her hafta sonu yapılan bu çalışmanın çevre duyarlılığı konusunda vatandaşları daha hassas olmaya sevk ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bütün çalışmalarımızı daha güzel bir Mamak için yapıyor bu doğrultuda hizmet ediyoruz” dedi.

Özveri ile çalışıyoruz

Her hafta sonu bir mahallenin bütün eksiklikleri giderilinceye kadar hummalı bir çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Köse, “Ekiplerimiz, sabahın ilk ışıkları ile birlikte çöp konteynırlarının temizliğinden pazar yerlerinin temizliğine, yeşil alanların bakımından ilaçlamaya, yol onarımından asfaltlamaya kadar çalışmalarını daha temiz ve daha yaşanabilir bir Mamak için gece gündüz demeden özveriyle gerçekleştiriyorlar” dedi.



